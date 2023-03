Eschweiler/NRW: Gewaltige Explosion in Fußgängerzone ++ Baby in Lebensgefahr

Explosion in Eschweiler (NRW)!

In der Stadt nordöstlich von Aachen kam es am Donnerstagabend (30. März) zu einer gewaltigen Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus. Laut Polizei wurden dabei 16 Menschen verletzt – zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Darunter auch ein wenige Wochen alter Säugling.

Eschweiler/NRW: Explosion in Wohn- und Geschäftshaus

Gegen 21.15 Uhr erschütterte eine Explosion die Fußgängerzone von Eschweiler. Polizei und Feuerwehr gehen von einer Gasexplosion aus, ein Feuerwehrsprecher berichtete von Verletzten mit „massiven Verbrennungen“.

Von 16 Verletzten ist die Rede, vier davon schwer verletzt – und eben auch zwei lebensgefährlich Verletzte, darunter ein wenige Wochen alter Säugling.

Menschen müssen Wohnungen verlassen – Einsturzgefahr?

Da durch die Wucht der Explosion auch angrenzende Häuser schwer beschädigt wurden, mussten die Einsatzkräfte in der Nacht mehrere Gebäude evakuieren. Wie viele Menschen davon betroffen waren, konnte noch nicht genau beziffert werden.

Zudem gilt es nun zu prüfen, ob das Unglückshaus und die beschädigten Gebäude in Folge der Explosion womöglich einsturzgefährdet sind. „Es war noch kein Statiker in den Häusern“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) einen Feuerwehrsprecher. Bis die Prüfung abgeschlossen ist, dürfen die Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurück.

Rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Explosion entfachte ein verheerendes Feuer, mit dem das Großaufgebot der Feuerwehr stundenlang beschäftigt war. Mehrere Brandbekämpfer aus der Region unterstützen die Einsatzkräfte aus Eschweiler, rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Gegen 2 Uhr nachts meldeten sie den Brand als gelöscht.

Was am Freitagmorgen (31. März) vor Ort übrig bleibt, ist ein Trümmer- und Scherbenmeer in der Eschweiler Fußgängerzone.