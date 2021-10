Luxus-Wohnungsangebot in Düsseldorf.

Ebay Kleinanzeigen in NRW: Dieses Wohnungsangebot macht fassungslos – „Ihr tickt doch nicht mehr normal“

Ein Inserat bei Ebay Kleinanzeigen in NRW erhitzt derzeit die Gemüter: 3 Zimmer, knapp 70 Quadratmeter mit Blick auf den Rhein.

Was wärst du bereit zu zahlen für eine Wohnung hoch über dem Hafen der NRW-Hauptstadt Düsseldorf? Vermutlich nicht so viel, wie in diesem Angebot bei Ebay Kleinanzeigen gefordert.

Ebay Kleinanzeigen in NRW: Wohnungsangebot haut alle aus den Socken

Die bei Ebay Kleinanzeigen angebotene Wohnung befindet sich laut Inserat im 19.Stock eines Hauses am Düsseldorfer Hafen unweit des bekannten Hyatt-Hotels - mit Zugang zum Dachgarten im 20. Stock.

Für die Wohnung werden schlappe 2.031 Euro fällig – und das ist nur die Kaltmiete.

Das ist Ebay Kleinanzeigen:

wurde 2005 unter dem Namen Kijiji gegründet

2009 änderte das Portal seinen Namen in Ebay Kleinanzeigen

Es handelt sich um einen regionalen Anzeigenmarkt

das Portal finanziert sich über integrierte Werbung und durch Einnahmen aus Inseraten

Warm musst du insgesamt 2.368 Euro hinblättern - im Monat versteht sich. Das entspricht einem Quadratmeter-Preis von satten 34 Euro! Hier geht es zur Anzeige >>>

Fassungslosigkeit über Ebay-Anzeige aus NRW

Gehobene Ausstattung und Lage hin oder her. Den Preis bewerten viele User auf der Facebook-Seite von Ebay Kleinanzeigen als Wucher.

„Ihr tickt doch nicht mehr normal 2.000€ für drei Zimmer“, meckert eine. Eine andere fragt: „Wann soll man denn die Aussicht genießen. Bei der Miete muss man Tag und Nacht arbeiten.“

Was würdest du für deine Traum-Wohnung hinblättern? (Symbolbild) Foto: imago/imagebroker

Ein anderer kommentiert süffisant: „Ich hatte nur den Preis gesehen und war bei der Aussicht schon verwundert warum man das für 2.000€ verschleudert. Dann sah ich erst Düsseldorf und der Dumpingpreis erklärte sich von selbst“, schreibt er sarkastisch.

Doch angesichts der deutlich über dem Durchschnitt liegenden Miete können es nicht alle mit so viel Humor nehmen: „Die kriegen den Hals nicht mehr voll genug, zum Kotzen“, schreibt eine.

Wie hoch die Kosten am Ende für die Wohnung tatsächlich ausfallen, hängt davon ab, ob Interessenten noch ein Auto unterstellen wollen. Der Preis für einen Stellplatz in der Tiefgarage: 240 Euro. Das macht dann wohl angesichts des Mietpreises den Braten auch nicht mehr fett.

