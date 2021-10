NRW-CDU zeigt sich geschlossen – Hendrik Wüst mit 98 Prozent zum neuen Parteichef gewählt

In Düsseldorf liegt das politische Machtzentrum von Nordrhein-Westfalen. Doch seit wann ist das so und wie viele Politiker sitzen eigentlich im Landtag.

Machtwechsel bei der NRW-CDU: Hendrik Wüst ist neuer Landesparteichef nach Armin Laschet. In der kommenden Woche will Laschet dann am Montag als Ministerpräsident zurücktreten und Hendrik Wüst soll am Mittwoch im Landtag als Nachfolger gewählt werden.

Mit Spannung wurde erwartet, wie der Parteitag der Christdemokraten in Bielefeld ablaufen wird und ob der NRW-CDU eine reibungslose Machtübergabe gelingen würde.

Hendrik Wüst ist neuer CDU-Parteichef in NRW. Foto: IMAGO / Revierfoto

Wüst erhielt 645 der abgegeben 656 Delegierten-Stimmen. Das sind 98,32 Prozent. Es gab lediglich 11 Nein-Stimmen. Die Christdemokraten zeigten sich somit geschlossen.

NRW-CDU: Wüst neuer Parteichef – Laschet mit großen Applaus verabschiedet

Der designierte nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (46) hat auf dem Parteitag in Bielefeld an die CDU appelliert, sich stärker um Alltagssorgen der Menschen zu kümmern. Die CDU werde nur Volkspartei bleiben, wenn sie klare, erkennbare Antworten darauf habe.

Bei der Bundestagswahl habe die CDU „querbeet“ Millionen Wähler aus der Mitte der Gesellschaft verloren, sagte Wüst in seiner Bewerbungsrede für den Landesvorsitz der NRW-CDU. Wichtigste Aufgabe sei es, diese Mitte zurückzugewinnen - auch bei der NRW-Landtagswahl im kommenden Mai.

Armin Laschet appelliert: „Die NRW-CDU darf nie wieder zerstritten sein“

Der scheidende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die NRW-CDU zu Geschlossenheit im kommenden Landtagswahlkampf aufgerufen. Unter seinem Parteivorsitz habe die NRW-CDU seit 2012 ihre jahrelange Zerstrittenheit überwunden, sagte Laschet am Samstag beim Landesparteitag in Bielefeld. „Die NRW-CDU darf nie wieder zerstritten sein.“ Die Partei müsse weiter so zusammenstehen wie in den vergangenen Tagen.

Laschet warnte die CDU in seiner letzten Rede als Landesparteichef davor, in Populismus oder Ressentiments zu verfallen. Zum Markenkern der CDU im Bund wie im Land gehörten aber auch das „soziale Herz“ und der „Blick auf die kleinen Leute“. Bei der Bundestagswahl aber habe die CDU Wähler an die SPD verloren, weil nicht mehr spürbar gewesen sei, dass die Christdemokraten die soziale Frage ernst nähmen.

Laschet wurde für seine Rede rund fünf Minuten lang von den Delegierten mit großem Applaus gefeiert.

Risiko für Wüst: NRW-Landtagswahl bereits im Mai 2022

Es ist auch ein Generationenwechsel in der CDU: Der 60-jährige Armin Laschet tritt ab, der 46-jährige Hendrik Wüst folgt an der Spitze der Partei.

Damit verbunden ist jedoch auch ein Risiko: Wüst, bisher Verkehrsminister in NRW, hat nur rund ein halbes Jahr Zeit, die Wähler von sich zu überzeugen und die CDU in Düsseldorf an der Macht zu halten. Scheitert er bei der Landtagswahl, dürfte seine Karriere ein jähes Ende finden. Wüst hat bereits deutlich gemacht, dass er sich nicht als Übergangskandidat versteht, sondern die schwarz-gelbe Koalition darüber hinaus fortsetzen will.

Das Meinungsforschungsinstitut Insa hatte in der vergangenen Woche jedoch nur noch 20 Prozent Zustimmung für die CDU in NRW ermittelt. Ein heftiger Absturz um 13 Prozentpunkten gegenüber ihrem Landtagswahlergebnis von 2017! Die SPD landete demgegenüber bei 33 Prozent.

Mehr zur NRW-CDU:

Der Landesverband wurde erst 1986 durch den Zusammenschluss der Landesverbände CDU Rheinland und CDU Westfalen-Lippe gegründet.

Die Christdemokraten in NRW haben rund 120.000 Mitglieder.

Bisherige Vorsitzende waren: Kurt Biedenkopf, Norbert Blüm, Jürgen Rüttgers, Norbert Röttgen und Armin Laschet

Foto: IMAGO / Revierfoto

Laschet führte den mit rund 122.000 Mitgliedern größten CDU-Landesverband seit 2012. Zuletzt war er 2018 mit 96,3 Prozent der gültigen Delegiertenstimmen zum dritten Mal gewählt worden. Es war sein bestes Ergebnis.