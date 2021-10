Wetter in NRW: Nach Sturm „Ignatz“ – spätestens jetzt solltest du reagieren

Tornado, gesperrte Bahnstrecken und abknickende Bäume: Das Wetter hat uns in NRW unter der Woche reichlich auf Trab gehalten.

Nach Sturm „Ignatz“ hat sich das Wetter in NRW jetzt beruhigt. Doch eine Entwicklung solltest du jetzt dringend auf dem Schirm haben.

Wetter in NRW: Sturm „Ignatz“ hat unter der Woche gewaltig gewütet. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Wetter in NRW: Jetzt ist Zeit zu reagieren

Sturm „Ignatz“ hat sich Mitte der Woche kräftig in NRW ausgetobt und damit zahlreiche Schäden verursacht. Welche Folgen Sturm „Ignatz“ in NRW hatte, kannst du hier nachlesen >>>

Wer seine Pflanzen auf dem Balkon vor dem ersten schweren Herbststurm des Jahres nicht in Sicherheit gebracht hat, sollte spätestens jetzt reagieren.

Denn jetzt wird es nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bitterkalt in NRW – vor allem nachts. Wer noch immer Kräuter oder frostempfindliche Pflanzen auf dem Balkon stehen hat, sollte sie jetzt definitiv hereinholen – insbesondere in höheren Lagen NRWs.

Der Herbst hinterlässt seine Spuren in NRW. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack / dpa

Die Temperaturen in NRW in den nächsten Tagen:

Samstag: 10 bis 14 Grad, nachts im Bergland bis -1 Grad

Sonntag: 12 bis 15 Grad, nachts im Bergland stellenweise Frost

Montag: 13 bis 15 Grad, nachts Abkühlung auf 5 Grad

Dienstag: 12 bis 14 Grad, nachts im Bergland bis 2 Grad

Wetter in NRW beschert uns goldene Herbsttage

Tagsüber klettern die Temperaturen jedoch in den kommenden Tagen nach DWD-Angaben in den zweistelligen Bereich. Nachts und in den frühen Morgenstunden sollten Autofahrer jedoch besonders vorsichtig sein: Denn tiefe Nebelfelder sorgen für Sichtweiten unter 150 Metern, warnt der Wetterdienst.

Bei einem Feuereinsatz am Samstagmorgen brachte der Nebel besondere Probleme. Mehr dazu hier >>>

Wenn sich der Nebel in den Morgenstunden verzieht, können wir uns am Wochenende in NRW über sonnige Herbsttage freuen. Dabei bläst zwar noch immer ein herbsttypischer Wind, doch es bleibt regenfrei.

Einem ausgedehnten Herbstspaziergang steht also am Wochenende nichts im Wege.

Erst am Montag müssen wir uns in NRW dann wieder vereinzelt auf Regen einstellen. Dafür liegen die Temperaturen tagsüber im milden Bereich. (ak)