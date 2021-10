NRW: Feuerwehr löscht Brand – als Einsatzkräfte DAS im Keller sehen, müssen 18 Leute sofort in die Klinik

Meerbusch. Kellerbrand in NRW mit unvorhergesehenen Folgen!

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es im Meerbuscher Stadtteil Büderich in NRW zu einem Kellerbrand. Dabei kam es zu einer überraschenden chemischen Reaktion.

NRW: Gefahrenstoff löst chemische Reaktion aus

Der Brand ereignete sich in einem Keller in der Blumenstraße in Büderich und konnte noch in der Nacht von den Einsatzkräften der Feuerwehr Meerbusch gelöscht werden.

-------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

-------------------------

Doch nach erfolgreicher Bekämpfung des Feuers mussten Feuerwehrleute feststellen, dass es im Keller zu einer chemischen Reaktion gekommen war. Ein dort gelagerter Gefahrenstoff hatte unter der Hitze mit ebenfalls dort gelagerten Haushaltschemikalien reagiert.

NRW: 18 Menschen im Krankenhaus

Zu Kontrollzwecken wurden insgesamt achtzehn Menschen ins Krankenhaus gebracht. Bisher zeigt keine der betroffenen Personen Symptome.

18 Menschen wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

----------------

Weitere Meldungen aus NRW:

Flughafen Düsseldorf: So bringen sich Hunderte Gäste täglich in Lebensgefahr

NRW-CDU: Geht der Plan reibungslos auf? So läuft die Machtübergabe von Laschet an Wüst

Herbstferien in NRW gehen zu Ende: Zum Schulstart gelten jetzt diese Regeln

----------------

Zur Unterstützung vor Ort rückten verschiedene Spezialkräfte aus der Umgebung an. ABC-Erkunder aus Kaarst, die analytische Taskforce aus Köln und Dortmund und der ELW 2 des Rhein-Kreises Neuss arbeiten derzeit an der Gefahrstoffuntersuchung.

Aktuell laufen die Untersuchungen der Spezialkräfte noch. Es soll aber keinerlei Gefahr für die Bevölkerung bestehen. (cm)