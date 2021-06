Düsseldorf: Tödlicher Straßenbahn-Unfall! 73-Jähriger stirbt

Tödllicher Unfall in Düsseldorf! (Symbolbild)

Düsseldorf. Tödlicher Straßenbahn-Unfall in Düsseldorf!

Ein 73-Jähriger stieß in einem Auto am Montagmorgen in Düsseldorf-Friedrichstadt mit einer Straßenbahn zusammen. Der Mann überlebte den Unfall nicht.

Düsseldorf: Tödlicher Straßenbahn-Unfall in Friedrichstadt

Er saß auf der Rückbank eines VW Caddy, den ein 42-Jähriger über die Kreuzung Fürstenplatz/Helmholtzstraße steuern wollte. Als er nach links auf die Helmholtzstraße abbiegen wollte, kollidierte dieser mit der Straßenbahn der Linie 707, die in Richtung Fürstenplatz fuhr.

Etwa zehn Meter schleuderte der Wagen über die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der Mann auf dem Rücksitz (73) so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Die Polizei ermittelt nun

Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an. (js)