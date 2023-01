Düsseldorf: Brand in Unterkunft für Geflüchtete – drei Personen verletzt

Brand in Düsseldorf! Am Sonntag, 29. Januar, musste die Feuerwehr zu einem Einsatz an eine Unterbringungseinrichtung anrücken.

Bei dem Unglück in Düsseldorf verletzten sich drei Personen. Einer der Betroffenen musste mit einem Krankenwagen in einer Klinik begleitet werden.

Düsseldorf: Feuer in Geflüchtetenunterkunft

Laut Polizei kam es am Sonntag, 29. Januar, zu einem Brand in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Grünewaldstraße in Düsseldorf. Der Wohnkomplex dient als Unterkunft für Geflüchtete.

Bei dem Vorfall wurden drei Personen leicht verletzt. Vorsorglich begleitete ein Krankenwagen einen der Betroffenen in eine Klinik. Alle anderen Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. In der Zwischenzeit gelang es den Einsatzkräften, die Flammen zu bekämpfen.

Die Brandursache sei allerdings unklar. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass sich die Flammen im Inneren des Hauses gebildet haben und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Düsseldorf: Gebäudekomplex brennt nicht zum ersten Mal

Der Brand in der Grünewaldstraße erinnert an einen schrecklichen Vorfall vor mehreren Jahren. 2016 stand das Gebäude schon einmal in Flammen. Damals zerstörte der Brand das Gebäude komplett. Die 130 Geflüchteten mussten gerettet werden. Noch an der Unfallstelle nahm die Polizei sechs der Bewohner vorläufig fest.