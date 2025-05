Urlaub auf Mallorca wird zum Albtraum – Deutsche in Finca überfallen und gefesselt

Mallorca gilt als beliebtes Urlaubsziel für Deutsche und lockt jedes Jahr Tausende Besucher an, die Urlaub machen wollen. Egal, ob Hotel, Ferienwohnung oder eine idyllische Finca auf dem Land – die meisten Touristen kommen hier auf ihre Kosten. Doch immer wieder kommt es auch zu gefährlichen Situationen.

Ein idyllischer Abend endete für mehrere Deutsche in einem Albtraum, als drei maskierte Männer sie am Samstagabend (10. Mai) in ihrer Finca bei Manacor im Osten von Mallorca überfallen und dabei leicht verletzten. Bei den drei Opfern soll es sich laut einem Bericht der spanischen Zeitung „Última Hora“ um Deutsche handeln, die bereits seit mehreren Jahren auf Mallorca leben.

Urlaub auf Mallorca: Maskierte überfallen Finca

Gegen 20 Uhr schlugen die Unbekannten zu und drangen ganz in Schwarz gekleidet und mit Sturmhauben maskiert auf das abgelegene Gelände der Finca ein. Nachdem sich die drei mutmaßlichen Täter Zugang zum Haus verschafft haben, setzten sie bei den drei Bewohnern im Alter von rund 60 Jahren Elektroschocker (Taser) ein und fesselten ihre Opfer schließlich mit Kabelbindern.

Anschließend durchsuchten sie gezielt die einzelnen Räume und sollen 5.000 Euro Bargeld sowie mehrere Handys gestohlen haben. Die drei Unbekannten sollen nur schlecht Spanisch gesprochen haben. Mit der Beute im Gepäck flüchteten die drei Maskierten und ließen ihre Opfer gefesselt zurück.

Täter sind noch immer auf der Flucht

Einem der Bewohner gelang es schließlich, sich zu befreien und zum Nachbarhaus zu gelangen, wo er den Notruf wählte. Nur wenige Minuten später trafen Einsatzkräfte der National- und Ortspolizei ein, um den Finca-Bewohnern zu Hilfe zu eilen und das Gelände nach den mutmaßlichen Tätern zu durchkämmen – ohne Erfolg. Während des Überfalls sowie bei ihrer Flucht sollen die drei Unbekannten kaum Spuren hinterlassen haben. Auch Tage nach der Tat sind die mutmaßlichen Täter weiter auf der Flucht.

Noch mehr News:

Immer wieder kommt es auf Mallorca zu Überfällen von Unterkünften. Vor allem abgelegene Häuser sind dabei öfter Ziel der Räuber.