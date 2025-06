DoKomi 2025 in Düsseldorf: Schon am ersten Tag fällt es Besuchern negativ auf

Das lange Warten hat ein Ende, denn dieses Wochenende (6. bis 8. Juni) ist es endlich wieder so weit: Die DoKomi 2025 in Düsseldorf, die größte Anime- und Japan-Expo in Deutschland, findet wieder statt. Jedoch äußern die Besucher bereits nach dem ersten Tag auf der Convention einen großen Kritikpunkt.

Bereits am ersten Tag der DoKomi 2025 strömten zahlreiche Cosplayer und Anime- und Manga-Fans auf das Gelände der Messe Düsseldorf. Auf TikTok posten Besucher bereits ihre ersten Erfahrungen auf der diesjährigen Convention.

TikTok-User zeigt die Stände auf der DoKomi 2025 in Düsseldorf

Auf TikTok filmt der User „mangablogger.official“, wie es in der Messehalle auf der DoKomi 2025 aussieht. Begeistert berichtet er von YouTubern, die er getroffen hat, und zeigt die Stände mit zahlreichen Sammelfiguren von beliebten Animes wie Jujutsu Kaisen, My Hero Academia und Naruto.

Eines fällt dem Besucher jedoch sofort auf, insbesondere im Vergleich zu den vorigen Jahren. Der TikTok-User schildert: „Was auf jeden Fall besser ist als das letzte Jahr, ist das Sitzplatzangebot.“ Er zeigt mehrere Bänke, die vor der Messe aufgebaut wurden, wo sich die Besucher von dem anstrengenden Tag auf der Anime- und Manga-Convention ausruhen können.

Dieser positiven Rückmeldung stimmen jedoch nicht alle Besucher der DoKomi 2025 in Düsseldorf zu. In den Kommentaren berichtet ein Nutzer: „Ich finde, dass es weniger Sitzplätze gab als letztes Jahr.“ Vorwiegend soll ein Ort davon betroffen gewesen sein, an dem man im Vergleich zum letzten Jahr überhaupt keine Bänke aufgestellt hat.

Sitzmöglichkeiten befanden sich hauptsächlich vor Halle zehn

Auch der TikTok-User „mangablogger.official“ bestätigt diesen Kritikpunkt und schreibt, dass sich die meisten Sitzmöglichkeiten „fast alle vor Halle zehn“ befanden. In den Kommentaren berichtet ein Nutzer, dass sich letztes Jahr viele Bänke vor der Halle drei fanden, aber dass sich dieses Jahr gar keine Sitzmöglichkeiten vor dieser Halle befanden.

Trotz dieser kleinen Kritik scheint der erste Tag auf der DoKomi 2025 in Düsseldorf ein voller Erfolg gewesen zu sein. Auch in den Kommentaren berichtet eine Userin: „Ich war gestern das erste Mal auf der DoKomi und fand es toll.“