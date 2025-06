DoKomi 2025: Mann sucht Gelände nach Frau ab – plötzlich fließen Tränen

Nach dem Japantag ist vor der DoKomi! Denn nur kurz nach dem großen Asien-Festival in Düsseldorf, lockt hier in diesem Jahr vom 6. bis 8. Juni schon die nächste Veranstaltung in die Welt der japanischen Kultur.

Die dreitägige Anime- und Japan-Expo in Düsseldorf zieht auch 2025 voraussichtlich rund 180.000 Besucher in besonderen Cosplay-Kostümen an. Und so kam es schon am ersten Tag auf der DoKomi zu einer Begegnung der ganz besonderen Art!

DoKomi 2025: Mann sucht auf Expo-Gelände nach Frau

Schon am ersten Tag kam es unter Besuchern der DoKomi in der NRW-Landeshauptstadt zum ersten Aufreger: Denn als kurzfristig am ersten Expo-Tag eine neue Regel auf den Social-Media-Accounts verkündet wurde, wetterten Besucher direkt los. Was ihnen hier schon nicht schmeckte, erfährst du hier >>>.

Für eine Video und Content Creatorin, die sich auf ihren Social-Media-Profilen der Anime-Welt verschrieben hat, sollte Tag 1 auf der DoKomi 2025 aber eine ganz besondere Begegnung bereit halten, wie sie auf TikTok festhielt. In dem rund 20-sekündigen Clip sehen wir „Amielogy“, wie sich die junge Frau auf ihrem Kanal nennt, die von einem Mann umarmt wird und ein Schwert in den Händen hält. Dazu titelt sie: „POV: Jemand sucht dich auf der ganzen DoKomi und bastelt dir ein Schwert, welches nur von jemandem mit einem reinen Herzen getragen werden darf.“

Frau reagiert emotional: „Oh mein Gott“

Bei dem jungen Mann handelt es sich scheinbar um einen Besucher, der der Anime-Influencerin folgt. Ihre Reaktion, nachdem ihr das selbst gebastelte Schwert überreicht wurde, spricht Bände: „Oh mein Gott“, kann sie lediglich hervorbringen und hält sich mit Tränen in den Augen die Hand vor den Mund. Plötzlich kann die junge Frau diese aber nicht mehr zurückhalten.

„Nicht weinen, bitte, atmen“, kann der junge Mann in einem Wikinger-ähnlichen Kostüm nur hervorbringen und fächelt der DoKomi-Besucherin Luft zu. Mit dem Schwert wollte sich ihr Gegenüber scheinbar für ihre Unterstützung bei ihr bedanken. „Ich habe schon so lang nach dir gesucht. Ich bin extra zum Content-Bereich. Ich hab schon das abgegeben und hab gefragt ‚Können sie ihr das irgendwie bitte geben?'“

Letzten Endes sollte das Schicksal die beiden Expo-Besucher auf dem Gelände in Düsseldorf aber doch noch zusammenführen. Auch die Follower von „Aymielogy“ können sich unter dem TikTok-Clip kaum zurückhalten. Kommentare wie „Offizieller Ehrenmann“ oder „Ich liebe die Cosplay Community“ sprechen für sich. Wiederum andere hoffen jetzt sogar auf ein Happy End zwischen den beiden Clip-Protagonisten: „‚Mama? Wie hast du Papa kennengelernt?'“ Das dürfte aber sicherlich nicht das einzige Higlight der DoKomi 2025 bleiben …