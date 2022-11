Deutsche Bahn in NRW: Fahrkartenkontrolle eskaliert! DB-Mitarbeiterin und Passagier verletzt

Diese Fahrkartenkontrolle bei der Deutschen Bahn in NRW eskalierte völlig! Eine DB-Mitarbeiterin und ein Passagier verletzten sich dabei.

Einsatz für die Polizei bei der Deutschen Bahn in NRW: Am Bahnhof Köln Messe/Deutz auf Gleis 9 kam es zu einem handfesten Streit. Ein 27-jähriger Kölner hatte sich in der S11 Richtung Bergisch Gladbach in die erste Klasse gesetzt. Ihm war der Zug zu voll. Das Problem: Er hatte keine gültige Fahrkarte dabei!

Deutsche Bahn in NRW: Reisender verliert die Geduld

Eine 25-jährige Zugbegleiterin wies ihn auf sein Fehlverhalten hin. Doch von Einsicht keine Spur. Er hatte es sehr eilig, so sein Argument. Das Kontroll-Team stieg mit ihm in Köln Messe/Deutz aus – und stellte einen Strafzettel aus.

Da platzte dem Reisenden der Geduldsfaden. Er und der zweite Kontrolleur (41) beleidigten sich gegenseitig. Der 27-Jährige versuchte mehrfach seinen Ausweis zurückzubekommen. Schließlich entriss er der Kontrolleurin den Ausweis so heftig, dass er sie an der Hand verletzte. Ihr Kollege zückte nun sein Pfefferspray – und besprühte damit den völlig aufgebrachten Schwarzfahrer!

Gegen DB-Mitarbeiter und dem Reisenden wird ermittelt

Die eingetroffene Polizei alarmierte den Rettungsdienst. Diese behandelten den Kölner. Das Pfefferspray wurde sichergestellt. Weiterhin ermittelt die Bundespolizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen den Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Der Bahnreisende muss sich wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.