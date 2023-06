Deutsche Bahn im Ruhrgebiet: Bittere Nachricht für Pendler – HIER könnte es bald zum Chaos kommen

Sommerzeit bedeutet auch oftmals Chaos-Zeit bei der Deutschen Bahn. Denn im Ruhrgebiet gibt es bald eine Baustelle zwischen Essen und Gelsenkirchen.

Vor allem Pendler, die mit der Deutschen Bahn im Ruhrgebiet fahren, brauchen dabei ganz starke Nerven.

Deutsche Bahn im Ruhrgebiet: Strecke wird modernisiert

„Für mehr Ruhe und eine moderne Infrastruktur“, so heißt es in der Meldung der Deutschen Bahn, die an der Strecke zwischen Essen-Altenessen und Gelsenkirchen vom 30. Juni (21 Uhr) bis zum 13. August (21 Uhr) arbeiten wird. So wird in Gelsenkirchen zwischen den Stadtteilen Rotthausen und Feldmark Lärmschutzwände mit einer Gesamtlänge von mehr als einem Kilometer aufbauen.

Die Wände verlaufen auf einer Länge von knapp 700 Metern nördlich der Gleise etwa in Höhe Hördeweg 66 bis kurz hinter die Eisenbahnüberführung Schwarzmühlenstraße. Südlich der Gleise entsteht eine rund 400 Meter lange Lärmschutzwand auf Höhe der Hartmannstraße. Insgesamt fließen rund 1,6 Millionen Euro in den aktiven Schallschutz in Gelsenkirchen.

Die Essener Haltestelle Zollverein Nord wird modernisiert. Folgende Maßnahmen stehen in diesem Sommer an:

Abriss und Neubau des Mittelbahnsteigs (Gleise 1/2). Dieser erhält eine Höhe von 76 Zentimetern, um einen stufenfreien Zugang in die Züge zu ermöglichen.

Neubau eines Aufzugs von der Personenunterführung zum Bahnsteig

Modernisierung der Personenunterführung

Neubau einer Einhausung über der Treppe

Rückbau des Bahnsteigdachs und Neubau eines Wetterschutzes

Pendler brauchen starke Nerven

Die Inbetriebnahme ist für das 1. Quartal 2024 geplant. Insgesamt investieren der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und die Deutsche Bahn rund 5,1 Millionen Euro in den barrierefreien Ausbau der Station. Darüber hinaus erneuert die DB drei Weichen in Essen-Bergeborbeck. In diese Maßnahme investiert das Unternehmen rund eine Million Euro.

Für die Pendler sind es jedoch keine guten Nachrichten. Die Arbeiten wirken sich nämlich auf den Nah- aber auch auf den Fernverkehr aus. Alle Infos zu den Linien gibt es auf der Homepage der Bahn.