Gelsenkirchen: Herzlos-Szenen! Unfassbar, was dieses arme Tier durchmachen muss

Diese Aktion in Gelsenkirchen macht einfach nur wütend! Zwei unbekannte Personen hatten am Wochenende offenbar nichts besseres zu tun, als ein Lebenswesen zu quälen, das bereits am Boden lag. Die herzlose Tierquälerei ist jetzt sogar ein Fall für die Polizei in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen: Jugendlichen beobachten heftige Tierquälerei

Am Sonntag (11. Juni) konnten zwei Jugendliche an der Uferstraße/Kurt-Schumacher-Straße unter der Brücke am Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen-Schalke ihren Augen kaum trauen.

Zwei unbekannte Personen quälten eine Taube, die bereits verletzt war und zeigten dabei kein Mitgefühl oder irgendeine Art von Gnade. So zogen die Unbekannten die Flügel des verletzten Lebewesens auseinander, zerrten außerdem an seinem Kopf herum. Doch damit nicht genug: Anschließend warfen die tatverdächtigen Tierquäler die Taube gegen eine Wand und entfernten sich dann ihres Weges.

Gelsenkirchen: Polizei sucht mutmaßliche Tierquäler

Die jugendlichen Zeugen informierten die Polizei, vor Ort untersuchten die Beamten zunächst die Verletzungen der Taube, die glücklicherweise noch am Leben war. Dabei stellten die Einsatzkräfte ältere und frischere Verletzungen fest.

Der Vogel wurde zunächst einem Taubenzüchter übergeben, der mit Hilfe der Ringnummer den rechtmäßigen Besitzer ausfindig machen konnte. Die beiden mutmaßlichen Tierquäler sind dagegen noch nicht gefunden worden. Die Polizei sucht nach zwei Personen im Alter von etwa 17 Jahren, die beide dunkle Haare und eine schlanke Statur haben.

Zeugen, die etwas gesehen haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sollen sich bei dem Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8240 wenden.