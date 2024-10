Detmold/NRW: Frauenleiche unter Terrasse entdeckt – grausamer Verdacht führt zu totem Ehemann

Dieser Fall wirft bei den Ermittlern derzeit Fragen auf! Am Sonntagabend (29. September) wurde eine 32-jährige Frau aus Detmold (NRW) von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Nur einen Tag später machten die Ermittler eine heftige Entdeckung an der Wohnung der Detmolderin.

Denn ihre Leiche war unter der Terrasse vergraben worden. Schnell führte die Spur zu ihrem 37-jährigen Ehemann. Mit einem Großaufgebot wurde nach dem Mann aus Detmold gefahndet. In einer Bielefelder Wohnung konnten sie den Verdächtigen nur noch tot auffinden. Schnell hatte die Polizei Bielefeld einen grausamen Verdacht.

Detmold/NRW: Obduktion bestätigt grausamen Verdacht

Über eine Woche lang sei die Detmolderin spurlos verschwunden gewesen. Ihre Angehörigen alarmierten die Polizei, die einen Tag später ausrückte. Bei der Suche an ihrer Wohnung machten sie unter ihrer Terrasse eine grausame Entdeckung und fanden die Leiche der jungen Frau.

Verwandte der 32-Jährigen hatten schnell einen Verdächtigen in den Raum geworfen: ihren 37-jährigen Ehemann. Denn er hatte sich auf ihre Nachfrage nach ihrem Verbleiben in Widersprüche verwickelt. Die ermittelnde Polizei Bielefeld fahndete umgehend nach dem Tatverdächtigen. Seine Spur führte sie zu einer Wohnung in Bielefeld, wo sie den Mann tot auffanden.

Mordkommission ermittelt nach Leichenfunden

Bei dem 37-Jährigen deutet laut aktuellem Stand der Ermittlungen alles auf Suizid hin, er soll sich in der Wohnung in Bielefeld erhängt haben. Die Obduktion der Leiche seiner Ehefrau am Dienstag (1. Oktober) bestätigte dagegen einen grausamen Verdacht. Demnach soll sie durch Fremdeinwirkung gestorben sein. Sie soll an Gewalteinwirkung gegen den Hals verstorben sein.

Noch stehen die Ermittler in dem Fall vor einem Rätsel. Die Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld haben unter dem Stichwort „Terrasse“ eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.