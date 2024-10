Ruhrgebiet: Mann randaliert bei Kaufland – und beißt Angestellten krankenhausreif

Beißattacken kennt man aus den Nachrichten höchstens von Hunden, wie in diesem krassen Fall (hier mehr dazu). Doch dass ein Mensch von einem anderen gebissen wird, ist doch eher ungewöhnlich. Doch genau das ist jetzt in einem Kaufland im Ruhrgebiet passiert.

Ein Kunde randalierte in dem Supermarkt und sollte dem Geschäft verwiesen werden. Doch was dann passierte, damit hatte der Mitarbeiter sicher niemals gerechnet. Am Ende landete er sogar im Krankenhaus.

Ruhrgebiet: Kunde beißt Angestellten bei Kaufland

Was für eine kuriose Geschichte! Am Dienstagnachmittag (1. Oktober) betrat ein Mann den Kaufland im Einkaufszentrum Widumer Platz in Castrop-Rauxel (Ruhrgebiet). Der 35-jährige Kunde randalierte in dem Supermarkt und sollte daher des Ladens verwiesen werden, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten. Ein 30 Jahre alter Mitarbeiter wollte den Mann hinausbegleiten, als dieser ihn plötzlich unter anderem in den Unterarm biss. Mit so einer Reaktion hat der Angestellte sicher nicht gerechnet.

Da die Situation zunächst unklar war, rückte die Polizei gleich mit mehreren Streifenwagen an. Was in der Ruhrgebietsstadt für ordentlich Aufsehen sorgte.

Mitarbeiter kommt ins Krankenhaus

Der Kaufland-Mitarbeiter wurde zudem von Rettungssanitätern versorgt, kam danach für weitere Untersuchungen sogar ins Krankenhaus. Zum Glück kam es aber zu keiner größeren Eskalation und der Angestellte soll nicht ernsthaft verletzt worden sein.

Der Angreifer hat wohl weniger Glück. Er bekam neben einem Platzverweis zusätzlich eine Anzeige von der Polizei. Es folgt ein Ermittlungsverfahren und wohl auch ein Gerichtstermin.

