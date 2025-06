USA unter Schock: Politikerin und Ehemann von falschem Polizist erschossen – Trump: „Grausame Gewalt“

In Minnesota (USA) kam es zu einem tödlichen Angriff auf demokratische Politiker. Der Vorfall sorgt landesweit für Entsetzen. Gouverneur Tim Walz bestätigte, dass Melissa Hortman, ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses von Minnesota, und ihr Ehemann Mark erschossen wurden.

Der Angriff auf die 45-Jährige ereignete sich in den frühen Morgenstunden im Wohnhaus des Paares in Brooklyn Park. „Eine unaussprechliche Tragödie hat sich in Minnesota abgespielt“, sagte Walz. „Melissa Hortman und Mark wurden bei einem offenbar politisch motivierten Attentat getötet. Unser Staat hat eine große Führungspersönlichkeit verloren.“

Zweiter Angriff auf Demokrat und seine Ehefrau – Not-OP nötig

Bei einem zweiten Angriff in Champlin wurden der Demokrat John Hoffman, Senator in Minnesota, und seine Ehefrau schwer verletzt. Beide mussten operiert werden und befinden sich in ärztlicher Behandlung. Walz zeigte sich „vorsichtig optimistisch“, dass sie den Anschlag überleben.

USA geschockt: Fahndung läuft

Die Polizei leitet eine großangelegte Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein, der sich noch auf der Flucht befindet. Der mutmaßliche Täter, der sich als Polizist ausgegeben hatte, konnte bei einer Konfrontation mit der Polizei fliehen. In seinem Fluchtwagen fanden die Ermittler ein Manifest, in dem mehrere Amtsträger namentlich genannt wurden. Die Sicherheitsbehörden in den USA leiteten daraufhin zusätzliche Schutzmaßnahmen für die genannten Personen ein.

Gouverneur Walz erklärte, dass es sich bei beiden Angriffen um „gezielte politische Gewalt“ handle. „Der friedliche Diskurs ist die Grundlage unserer Demokratie“, betonte er. „Wir tragen unsere Differenzen nicht mit Gewalt oder mit vorgehaltener Waffe aus.“ Die USA stehen angesichts dieser Ereignisse vor einer weiteren Debatte über die Sicherheit von Amtsträgern.

Demos gegen Trump aus Sicherheitsgründen abgesagt

Nach den Attentaten sind im US-Bundesstaat Minnesota Protestveranstaltungen gegen US-Präsident Trump abgesagt worden. Gouverneur Tim Walz hatte zuvor empfohlen, den Demos fernzubleiben, bis der flüchtige Verdächtige gefasst ist. Die Veranstalter sagten daraufhin alle Demos ab, die noch nicht begonnen hatten.

Die USA-weiten Proteste unter dem Motto „No Kings“ (Keine Könige) sind am Tag von Trumps Militärparade in Washington geplant. Im Auto, das der mutmaßliche Schütze in Minnesota bei der Flucht vor der Polizei zurückließ, wurde ein Stapel von „No Kings“-Flugblättern gefunden. Was er damit vorhatte, blieb zunächst unklar.

US-Präsident verurteilt „grausame Gewalt“

Mit einer Stellungnahme hat das Weiße Haus auf die Gewalttaten in Minnesota reagiert. „Solch grausame Gewalt wird in den USA nicht toleriert“, erklärte Trump demnach und kündigte an, alle möglichen Tatbeteiligten „mit der vollen Härte des Gesetzes“ zu verfolgen.

