Cranger Weihnachtszauber: Darauf haben alle gewartet – Highlight ist endlich zurück!

Ein bisschen ist es zwar noch hin, bis der Cranger Weihnachtszauber in Herne-Crange wieder seine Tore öffnet und die lang ersehnte Winterausgabe des Kirmes-Spektakels beginnt. Doch der Veranstalter hat es raus, schon jetzt Vorfreude bei den Besuchern aufkommen zu lassen.

+++ Weihnachtsmarkt Steele teilt erste Aufnahmen – Besucher enttäuscht +++

Und zwar holt er ein absolutes Highlight wieder zurück zum Cranger Weihnachtszauber, wie die „WAZ“ berichtet. Hatten die Gäste im vergangenen Jahr noch darauf verzichten müssen, können sie sich in diesem Jahr auf eine Rückkehr freuen.

Cranger Weihnachtszauber mit Neuigkeiten

Für den 23. November bis 30. Dezember ist die mittlerweile fünfte Ausgabe des Cranger Weihnachtszaubers angekündigt. Dann wird auch der Weihnachtsmann wieder über den Kirmesplatz fliegen und ein 45 Meter hoher Weihnachtsbaum lockt für ein Selfie.

Auch interessant: Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet: Diese Termine musst du dir im Kalender markieren

Mit Schnee sieht es ja laut aktuellen Wetter-Prognosen eher schlecht aus (DER WESTEN berichtete). Doch will der Cranger Weihnachtszauber nicht auf den weißen Spaß verzichten und auf künstliche Weise dafür sorgen. Mit Schaumkanonen sollen die Besucher trotz möglicherweise mildem Wetter auf ihre Kosten kommen. Passend dazu hat es sich der Veranstalter in diesem Jahr auch nicht nehmen lassen, die Eisbahn und das Eisstockschießen wieder anzubieten.

Weihnachtskirmes erfüllt Besuchern ihren Wunsch

Im letzten Jahr hatte man aufgrund der Energiekrise darauf verzichtet (wir berichteten). Die Besucher waren sehr enttäuscht und hatten sich die Rückkehr der Eisfläche gewünscht, so Veranstalter Sebastian Küchenmeister gegenüber der „WAZ“. Jetzt können sie sich darüber freuen. Immer um 14 Uhr sollen hier auch zwei Eiskunstläufer aus der „Holiday on Ice“-Show auftreten.

Mehr News:

Der Veranstalter kündigt zudem schon jetzt ein „fulminantes“ Feuerwerk und Musik zum Ende der Festivitäten an. Zudem soll es in der ersten Stunde am Eröffnungstag freien Eintritt geben. Ab 15 Uhr kostet er dann für alle ab sechs Jahren wieder zwei Euro – genau wie 2022. Worauf Besucher noch so gespannt sein können, liest du im Artikel der „WAZ“.