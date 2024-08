Cranger Kirmes: Standbetreiber erlebt Albtraum – nach Unfall ist für ihn alles vorbei

Die Cranger Kirmes biegt auf die Zielgerade ein. Am Sonntag (11. August) verabschiedet sich das größte Volksfest in NRW wieder für dieses Jahr.

Das könnte dich auch interessieren: Cranger Kirmes: Besucher haben die Schnauze voll – „Können gerne pleite gehen“

Für die Schausteller sind die knapp zwei Wochen in Herne eine herausfordernde, aber eben auch lukrative Zeit. Schief gehen sollte hier möglichst nichts. Doch ein Standbetreiber erlebte nun einen wahren Albtraum – und das nur etwas mehr als 24 Stunden vor dem Kirmes-Finale!

Cranger Kirmes: Stand durch Unfall zerstört

Wie die „WAZ“ berichtet, kam es am Samstag (10. August) gegen 19.20 Uhr abends – nur einen Tag vor dem letzten Tag der Cranger Kirmes – zu einem Unfall auf dem Festgelände in Herne. Ein Krankenwagen war auf einer Einsatzfahrt in einen Slush-Eis-Stand auf der Kirmes gekracht!

Das könnte dich auch interessieren: Familie will zur Cranger Kirmes fahren – was sie erleben muss, macht fassungslos

Der Slush-Eis-Stand kann nicht mehr weiter betrieben werden, auch der Krankenwagen bekam einiges ab. Zwar wurde bei dem Crash glücklicherweise niemand verletzt, auch nicht durch die abgerissenen Bruchstücke des Standes – doch dem Standbetreiber wurde durch den Zusammenstoß kurzerhand seine Einnahmequelle zerstört!

„Für mich ist die Kirmes beendet“, lautet sein ernüchtertes Fazit gegenüber der „WAZ“.

Krankenwagen kracht in Eis-Stand

Er hatte sein Slush-Eis auf einer Fußgängerinsel am Cranger Tor verkauft – genau an der Stelle, die Rettungswagen für Einsatze auf dem Kirmes-Gelände passieren müssen. Der Unfall-Wagen befand sich gerade auf dem Rückweg zur Zentrale, als er sich dem Stand näherte.

Mehr Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Wie es dann letztendlich zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte, kannst du im vollständigen Artikel bei der „WAZ“ nachlesen <<