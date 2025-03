Cranger Kirmes, Rheinkirmes und Co.: Erste Kirmes in NRW aus Sicherheitsbedenken abgesagt – folgen nun weitere?

Weihnachtsmärkte, Karnevalsumzüge und Volksfeste – all diese Veranstaltung sind immer mit vielen Menschenmengen verbunden. Es soll geschlemmt, geschlendert und gelacht werden, doch wie sicher ist ein Besuch noch? Vorfälle wie der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt oder der Messerangriff auf einem Solinger Stadtfest sorgten für Angst.

In NRW wurde der Lager Frühjahrsmarkt mit Kirmes, der vom 21. bis 23. März stattfinden sollte, aus Sicherheitsbedenken abgesagt (hier mehr dazu). Müssen Fans nun befürchten, dass weitere Absagen folgen? DER WESTEN hat bei den großen Volksfesten in NRW wie der Cranger Kirmes in Herne oder der Rheinkirmes in Düsseldorf nachgefragt.

Cranger Kirmes wird „niemals abgesagt!“

Im April geht in NRW die große Kirmes-Saison los. Den Anfang macht die Palmkirmes in Recklinghausen und laut Stadt wird die Palmkirmes „wie geplant am Freitag, 4. April, beginnen.“ Das Sicherheitskonzept sei in enger Abstimmung mit Polizei und Feuerwehr nochmal verschärft worden. „Insbesondere bei der Absicherung des Veranstaltungsgeländes bei gleichzeitigem Freihalten von Fluchtwegen werden im Vorfeld der Palmkirmes 2025 verstärkte Maßnahmen ergriffen“, heißt es.

Alle NRW-Volksfeste für 2025 im Überblick:

Palmkirmes Recklinghausen – 4. bis 13. April 2025

Deutzer Kirmes in Köln – 19. bis 27. April 2025

Sterkrader Frohnleichnahmskirmes in Oberhausen – 18. bis 23. Juni 2025

Libori Kirmes in Paderborn – 26. Juli bis 3. August 2025

Cranger Kirmes in Herne – 31. Juli bis 10. August 2025

Rheinkirmes in Düsseldorf – 11. bis 20. Juli 2025

Pützchens Markt in Bonn – 12. bis 16. September 2025

Allerheiligenkirmes in Soest – 5. bis 9. November 2025

Auch aus Herne gibt es klare Worte. „Die Veranstaltungen, die aufgrund der jüngsten Ereignisse abgesagt wurden, die waren schlecht aufgestellt was Angriffe mit Lkw oder Auto anbelangt. Fakt ist, dass Herne in dem Bereich mindestens die Benchmark in NRW aufstellt – keine Stadt in Deutschland hat so viele Terrorsperren wie Wanne-Eickel“, macht Holger Wennrich, Geschäftsführer Stadtmarketing Herne, auf Nachfrage von DER WESTEN deutlich. Er betont: „Selbst wenn die Welt in Flammen steht, Crange würde aufgrund eines desolaten Sicherheitskonzeptes niemals abgesagt!“

Volksfeste verschärfen Sicherheitskonzepte

Insgesamt haben wir neben der Palmkirmes und der Cranger Kirmes auch bei den Verantwortlichen der Rheinkirmes, der Deutzer Kirmes, der Sterkrader Frohnleichnahmskirmes, der Libori Kirmes in Paderborn, dem Pützchens Markt in Bonn und der Allerheiligenkirmes in Soest nachfragt. Und alle haben bezüglich einer möglichen Absage Entwarnung gegeben (Stand 24. März 2025). Das Sicherheitskonzept werde laufend mit den zuständigen Behörden abgesprochen und überarbeitet.

Bei zum Teil mehreren Hunderttausenden Besuchern pro Tag betonen die Verantwortlichen jedoch auch geschlossen: „Bei öffentlichen Veranstaltungen kann jedoch nie eine absolute Sicherheit gewährleistet werden.“

2024 kam es auch auf den Volksfesten in NRW bereits zu vereinzelten Vorfällen mit Verletzten. Bei der Soester Allerheiligenkirmes ist ein Mann mit seinem Auto auf das Festgelände gefahren, von einem Anschlag ging die Polizei jedoch nicht aus. Zwei Personen wurden verletzt.

Auf der Cranger Kirmes kam es zu einem Messerangriff auf einen Familienvater. Und die Deutzer Kirmes in Köln soll im Vorjahr ein mögliches Anschlagsziel von Anhängern des „Islamischen Staates“ gewesen sein. Ermittler konnten die Tatverdächtigen festnehmen. Bei derartigen Vorfällen handelt es sich jedoch um Ausnahmen.