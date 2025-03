Kirmes in NRW „schweren Herzens“ abgesagt – aus Angst vor Anschlägen

Viele Anwohner in Lage und rundherum von NRW freuten sich schon auf den Frühjahrsmarkt mit Kirmes in der Innenstadt. Rund drei Tage, vom 21. bis 23. März, sollte die Kirmes in NRW stattfinden. Doch wenige Tage vor der Eröffnung folgte nun die traurige Nachricht.

In Absprache mit dem Bürgermeister Matthias Kalkreuter sagte Veranstalter Adolf Steuer den Lagener Frühlingsmarkt mit Kirmes ab. Grund dafür sind ernsthafte Sicherheitsbedenken nach den jüngsten Anschlägen in Deutschland.

Kirmes in NRW abgesagt

In den vergangenen Monaten machten furchtbare Anschläge in Aschaffenburg, Magdeburg und München die Runde. Zahlreiche Verletzte und sogar Tote waren die Folge. Anlässlich dessen wurden natürlich für folgende Großveranstaltungen die Sicherheitskonzepte genau unter die Lupe genommen und verschärft. In Lage kam man nun für den Frühlingsmarkt zu dem Schluss, dass die Gewährleistung der Sicherheit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausreichend sichergestellt werden könne.

+++ Fort Fun zeigt neue Attraktion – Fans von den Socken +++

„Schweren Herzens habe ich mich daher zu einer Absage der traditionellen Frühjahrskirmes in Lage entschlossen“, so Veranstalter Adolf Steuer. Bürgermeister Matthias Kalkreuter möchte nunmehr bis Anfang kommender Woche über einen alternativen Frühjahrsmarkt am verkaufsoffenen Sonntag, 23. März 2025 beraten. „Im Stadtmarketing können wir uns vorstellen, ausschließlich den Marktplatz zu bespielen und denken dabei an einen Markt mit regionalen Produkten“, so Kalkreuter.

Stadt stellt Alternative vor

Das neue Sicherheitskonzept für den Frühjahrsmarkt sieht eine komplette Verhinderung einer Befahrung des Veranstaltungsgeländes durch Fahrzeuge vor, heißt es von der Stadt. „Für eine Absicherung wären rund 15 Sperrpunkte (teilweise permanent personenbesetzt für Notfälle) mit über 30 Fahrzeugen, die ein Leergewicht von mehr als 3,5 Tonnen aufweisen müssen, notwendig gewesen. Aus logistischen Gründen ist eine Sicherstellung dieser Sicherheitsvorgaben nur schwerlich möglich. Darüber hinaus hätte die massive Abriegelung der Innenstadt durch Großfahrzeuge das Kirmesvergnügen nachhaltig negativ beeinflusst“, so die Erklärung.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Inzwischen hat die Stadt ein Alternativprogramm für die abgesagte Kirmes vorgestellt.

Die Stadt und das Stadtmarketing laden am Sonntagnachmittag (23. März) ab 13 Uhr zu einem bunten Regionalmarkt unter dem Motto „Hallo Frühling“ ein. Besucher erwarten regionale Händlerstände mit Obst, Gemüse, Blumen und Marmelade sowie Leckereien von Bratwurst über Crêpes und Kuchen bis hin zu Fischbrötchen. Außerdem gibt es für Kinder ein spezielles Angebot: Eine kostenlose Hüpfburg und kostenlose Zuckerwatte.