Nach Messer-Angriff auf Cranger Kirmes – plötzliche Wende stellt alles auf Anfang

Bei der bisher letzten Ausgabe der Cranger Kirmes in Herne kam es zu einer schrecklichen Tat. Ein 47-jähriger Besucher aus Bottrop wurde mit einem Messer in den Rücken gestochen und schwer verletzt. Das ist jetzt sieben Monate her und noch immer ist der Fall nicht gänzlich aufgeklärt.

Zwar hatte die Polizei bereits im August 2024 einen Tatverdächtigen festgenommen – einen 25-Jährigen aus Bochum – doch wie die „WAZ“ nun berichtet, könnte er unschuldig sein.

Messer-Angriff auf Crange – Festgenommener doch unschuldig?

In der letzten Kirmeswoche, genauer am Samstagmorgen (10. August) um 2.20 Uhr war ein Streit zwischen dem Opfer und fünf jungen Männern entbrannt. Der 47-Jährige war zu dem Zeitpunkt mit seiner Lebensgefährtin und seinen Kindern auf dem Rückweg zum Auto. An einer Ampel an der Dorstener Straße eskalierte die Situation.

DER WESTEN berichtete bereits über den Fall: Nach Messer-Attacke auf Cranger Kirmes – Polizei schnappt Tatverdächtigen!

Es ging wohl um eine Belanglosigkeit, ausgehend von den jungen Männern. Erst wurde das spätere Opfer geschubst, dann stach plötzlich einer aus der Gruppe von hinten zu. Doch der zunächst festgenommene Bochumer soll es wohl nicht gewesen sein. Er wurde nach der Festnahme im August nicht einmal dem Haftrichter vorgeführt, da sich der Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet hatte, wie die „WAZ“ berichtet.

Mehr zu den Hintergründen erfährst du >>hier im Artikel auf waz.de.

Nach Messer-Attacke auf Crange: Ermittler stehen am Anfang

Jetzt beginnen Polizei und Staatsanwaltschaft wieder bei null und suchen erneut nach Hinweisen zu den Tätern und nach Zeugen. Die fünfköpfige Gruppe soll vorher auf der Cranger Kirmes unterwegs gewesen sein. Der Angreifer sei männlich, zwischen 20 und 22 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat rotblondes, lockiges Haar. Zum Tatzeitpunkt soll er grau-schwarze Kleidung und ein Basecap getragen haben.

Mehr News:

Hinweise nimmt die ermittelnde Mordkommission unter der Telefonnummer 0234 909-4106 oder die Kriminalwache unter der 0234 909-4441 entgegen.