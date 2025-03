Cranger Kirmes 2025: Alle Infos zu den Talern – Verkaufsstart, Preise & Co.

Der Countdown läuft: Am 31. Juli ist es endlich wieder so weit – die Cranger Kirmes öffnet ihre Tore! Dann liegt in Herne der Duft von gebrannten Mandeln, Popcorn und Zuckerwatte in der Luft. Aber nicht nur das sorgt für strahlende Gesichter: Auch die Fahrgeschäfte werden garantiert für jede Menge Jubel sorgen.

Und klar, für viele erfahrene Kirmes-Fans ist es ein Muss, sich die Cranger Pässe zu sichern! Warum? Weil man damit sparen kann. Wer sich den Termin für den (Vor-)Verkauf nicht im Kalender anstreicht, könnte später draufzahlen.

Cranger Kirmes: Vorteile durch Pässe

Für alle, die noch nie auf dieser Kirmes in NRW waren, hier ein kleiner Tipp: Die Cranger Pässe sind so etwas wie die Währung vor Ort. Mit ihnen kannst du wie mit Bargeld bei den Ständen und Attraktionen bezahlen. Dabei gibt es zwei Varianten: den Schlemmerpass für die Gastronomie und den Fahrpass für die Fahrgeschäfte.

Wie Holger Wennrich, Geschäftsführer des Stadtmarketings, gegenüber DER WESTEN betont, sparen die Besucher mit jedem Pass fünf Euro. Das heißt: Wer einen Cranger Pass für 15 Euro kauft, erhält einen Wert von 20 Euro.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Kirmesbesucher nicht nur den 1-Euro-Taler, sondern auch den 5-Euro-Taler erwerben können. Was das genau bedeutet? Das kannst du HIER nachlesen. Aber Achtung: Die Taler sind oft schnell ausverkauft und können auch nur im Vorverkauf erworben werden – eine Verkaufsstelle auf der Cranger Kirmes gibt es nicht!

Online-Verlosung, Vorverkaufsstellen & Co.: Eine Übersicht

Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass ab dem 13. Mai um 12 Uhr die Online-Verlosung der Cranger Pässe auf der Website der Cranger Kirmes (www.cranger-kirmes.de) startet, wie Wennrich im Gespräch mit DER WESTEN betont. Bis Dienstag, 20. Mai, 12 Uhr, können alle, die ein Ticket haben möchten, an der Verlosung teilnehmen. Dabei stehen insgesamt 4.500 Fahr- und Schlemmerkarten den Fans zur Verfügung.

Sollte die Nachfrage das Angebot dennoch übersteigen, entscheidet ein Zufallsgenerator, wer das Glück hat, bis zu fünf Schlemmerpässe und zehn Fahrpässe zu erhalten. Folglich kommt es nicht auf Schnelligkeit an – nur auf dein Glück!

Ob sie bei der Verlosung Glück hatten, erfahren die Gewinner bereits am 22. Mai. Die Pässe können dann vom 3. bis 5. Juni im Ticketshop des Stadtmarketings, Kirchhofstraße 5 in Herne, abgeholt werden. Wichtig: Bei der Abholung muss ein Personalausweis vorgelegt werden, bei Fremdabholung eine Vollmacht. Ein Versand der Pässe ist nicht möglich. Wer nach dem 5. Juni kommt, hat leider Pech.

Wer bei der Verlosung kein Glück hatte, muss nicht traurig sein: Ab dem 10. Juni beginnt der Verkauf des Hauptkontingents von insgesamt 10.500 Schlemmer- und Fahrpässen an neun Vorverkaufsstellen im Ruhrgebiet. Wo du die Pässe kaufen kannst? Hier eine kleine Übersicht:

Ticketshop Stadtmarketing Herne ⇾ Kirchhofstraße 5, 44623 Herne

⇾ Kirchhofstraße 5, 44623 Herne KundenCenter Stadtwerke Herne ⇾ Berliner Platz 9, 44623 Herne

⇾ Berliner Platz 9, 44623 Herne Forum Ticket-Shop ⇾ Lönstraße 12, 44575 Castrop-Rauxel

⇾ Lönstraße 12, 44575 Castrop-Rauxel Stadt- und Touristinfo Gelsenkirchen, Hans-Sachs-Haus ⇾ Ebertstraße 11, 45875 Gelsenkirchen

⇾ Ebertstraße 11, 45875 Gelsenkirchen Bochum Ticketshop Touristeninfo, RUHR.INFOCENTER ⇾ Huestraße 9, 44787 Bochum

⇾ Huestraße 9, 44787 Bochum DERPART Reisebüro Wattenscheid ⇾ August-Bebel-Platz 2 c, 44866 Bochum

⇾ August-Bebel-Platz 2 c, 44866 Bochum EMG – Essen Marketing GmbH, Tourist Info ⇾ Kettwiger Straße 2–10, 45127 Essen

⇾ Kettwiger Straße 2–10, 45127 Essen Besucherzentrum Hoheward ⇾ Werner-Heisenberg-Straße 14, 45699 Herne

⇾ Werner-Heisenberg-Straße 14, 45699 Herne Herner Sparkasse an der Amtmann-Winter-Straße 3 in Wanne Mitte (nur am 10. Juni von 9 bis 16 Uhr und am 11. Juni von 9 bis 15.30 Uhr)

Aber denk dran: Die Pässe sind nur während der Cranger Kirmes vom 1. bis zum 11. August 2025 einlösbar – mit einer Ausnahme: Am Familientag, dem 7. August. An diesem Tag gibt es übrigens auch ermäßigte Preise und besondere Angebote.