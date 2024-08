Cranger Kirmes: Besucher trauen ihren Augen kaum – diese Attraktion will keiner verpassen

Das größte Volksfest Nordrhein-Westfalens ist für die Besucher das Highlight des Jahres! Als größte Familienkirmes Deutschlands lockt die Cranger Kirmes vom 1. bis 11. August 2024 tausende Menschen nach Herne. Aber nicht nur junge Familien mit ihren Kindern, sondern auch Senioren sind von dem großen Angebot an verschiedensten Leckereien und kindgerechten sowie aufregenden Fahrgeschäften begeistert.

Wer die vergangenen Tage auf der Kirmes unterwegs war, dem dürfte vor allem eine Seniorin aufgefallen sein, die schon zu einer kleinen Berühmtheit geworden ist!

Cranger Kirmes: Oma schlägt Looping

Na, wenn das keine Attraktion ist! Wer an „Looping the Loop“ vorbeiläuft, erwartet Jugendliche oder junge Erwachsene, die einen Looping nach dem anderen drehen. Aber nein, diesmal steht eine ältere Seniorin in der Kabine. Wie „RTL“ berichtet, kommt die Dame nur wegen dieses Fahrgeschäfts auf die Cranger Kirmes – und sie liebt es. Mit stolzen 71 Jahren dreht sie hier ihre Runden. Seit fast 40 Jahren besucht sie die Kirmes in Herne, natürlich nicht ohne sich eine kleine Portion Adrenalin zu holen.

Das Fahrgeschäft „Looping the Loop“ gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Die Loopingschaukel besteht aus einer großen Kabine, in die sich der Fahrgast stellt und dann fröhlich seine Überschläge macht. Für die 71-Jährige ist das Karussell ein Stück Kindheit. „Immer wieder! Kann ich jedem empfehlen. Hält fit bis ins hohe Alter“, ruft sie gut gelaunt in die Kamera des „RTL“-Teams. Das lassen sich natürlich auch die anderen Besucher nicht entgehen. Auf Videos ist zu sehen, wie sich einige Besucher um das Fahrgeschäft versammeln, um der rüstigen Rentnerin bei ihrem Spaß zuzusehen. Beeindruckt sind sie von der Hernerin, die ganze 15 Minuten lang ihre Loopings dreht.

Eine Oma, die Überschläge macht, das sieht man schließlich nicht alle Tage. Aber dafür ist die Cranger Kirmes ja da: Dass Groß und Klein zusammenkommen und eine unvergessliche Zeit haben!