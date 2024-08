Cranger Kirmes: Hammer am letzten Tag – DAS müssen Besucher dringend wissen

Kaum hat sie angefangen, ist sie auch schon wieder vorbei. Die Cranger Kirmes strebt ihrem Ende entgegen. Am Sonntag (11. August) findet das große Finale statt. Bei dem aktuellen Wetter könnte es allerdings keinen besseren Abschluss für das beliebte Volksfest geben.

+++ Cranger Kirmes: Besucher lassen Vanessa Mai abblitzen – „Ihr Säcke!“ +++

Allerdings sollten die Besucher am Sonntag vorgewarnt sein und sich in ihr bestes Ausgeh-Outfit kleiden. Denn an dem Tag laufen auf der Cranger Kirmes die Kameras mit.

Cranger Kirmes: WDR filmt am Sonntag

Die letzten Tage der diesjährigen Ausgabe der Cranger Kirmes sind gekommen. Das Festgelände in Herne hat noch einmal von Freitag (9. August) ab 13 Uhr geöffnet bis Sonntag um Mitternacht. Die Wetter-Prognosen sagen ein komplett regenfreies Sommer-Wochenende voraus. Und das bei rund 25 Grad – „bestes Kirmeswetter also“, freut sich das Stadtmarketing Herne.

Auch interessant: Cranger Kirmes: „Tatort“-Star wendet sich an Besucher – seine Botschaft ist eindeutig

Am Sonntag (11. August) sollten sich die Besucher allerdings besser in Schale werfen. Denn dann ist der WDR (Westdeutsche Rundfunk) wieder mit einigen Kameras auf dem Kirmesplatz unterwegs und sendet live. Von zu Hause können Zuschauer auch ab 16.15 Uhr zur „Lokalzeit live“ zuschalten.

Cranger Kirmes live im Fernsehen

45 Minuten lang sendet der WDR live vom Kirmesplatz. Moderatorin ist übrigens Janine Breuer-Kolo. Unter dem Motto „Völlig losgelöst…“ widmet sich der TV-Sender den alten und neuen Attraktionen auf der Kirmes, aber erzählt auch die kleinen Geschichten vom Rande des Volksfestes.

Wer Interesse hat, kann sich auch jetzt schon in ARD-Mediathek die Dokumentation „Megakirmes Crange – Eine Stadt steht Kopf“ ansehen. Die Aufnahmen stammen allerdings aus dem Jahr 2017.

Die Öffnungszeiten am Abschluss-Wochenende:

Freitag: 13 bis 2 Uhr

Samstag: 13 bis 2 Uhr

Sonntag: 11 bis 24 Uhr

Und wer dann am Abschlusstag zur Cranger Kirmes tingelt, sollte sich auf einen vollen Kirmesplatz gefasst machen. Schon am vergangenen Sonntag (4. August) waren 500.000 Menschen vor Ort. Und auch am Donnerstag (8. Augst) war der Platz bereits ab 15 Uhr gut gefüllt.