Cranger Kirmes: „Tatort“-Star wendet sich an Besucher – seine Botschaft ist eindeutig

Die Cranger Kirmes ist in vollem Gange! Vom 1. bis zum 11. August lockt das größte Volksfest in NRW wieder zahlreiche Besucher nach Herne. Spektakuläre Fahrgeschäfte und mehrere Stände sollen Groß und Klein unterhaltsame Sommertage bescheren.

Doch jetzt erhält die Cranger Kirmes plötzlich Unterstützung von prominenter Stelle: Ein TV-Star, der in den vergangenen Jahrzehnten gleich mehrfach in diversen „Tatort“-Ausgaben zu sehen war, hat eine eindeutige Botschaft für alle Volksfest-Fans.

Cranger Kirmes heuert „Tatort“-Star an

Die Rede ist von niemand Geringerem als Ralf Richter. Der 66-jährige Schauspieler ist ein Kind des Ruhrgebiets, wurde 1957 in Essen geboren und wuchs anschließend in Bochum auf. Mit seiner Rolle als Kalle Grabowski in der kultigen Pottkomödie „Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding“ (1999) gelang ihm einer seiner größten Erfolge.

Schauspieler Ralf Richter. Foto: IMAGO/Sven Simon

Doch auch im Vater aller deutschen TV-Krimis – dem „Tatort“ – hinterließ Richter seine Spuren. Zwischen 1980 und 2002 stand er acht Mal für diverse „Tatort“-Ausgaben vor der Kamera, zwei davon spielen sogar im Pott. Der Schauspieler blieb seiner Region also auch bei der Arbeit so oft wie möglich treu.

Kein Wunder also, dass er als Pottkind auch eine besondere Beziehung zur Cranger Kirmes hat. Schließlich blickt das traditionsreiche Volksfest auf eine Jahrhunderte alte Geschichte zurück.

Ralf Richter spricht über Cranger Kirmes

„Grüße von Ralf Richter“, steht unter dem Video, das vom Social-Media-Team der Cranger Kirmes auf der offiziellen Facebook-Seite gepostet wurde. Zu sehen ist Ralf Richter, auf dessen T-Shirt – passend zu seiner Kultrolle – „Grabowski Ruhrpott“ aufgedruckt ist (>> hier kannst du das Video sehen).

Seine Worte klingen wie ein Gedicht – oder der Text eines Werbespots für die Cranger Kirmes: „Vieles im Leben ist größer als man denkt. Ein Problem. Der Überziehungszins. Die Ansprüche. Und Crange. Die Fahrgeschäfte sind größer. Backfisch ist größer. Und bei manchen – wenn sie mit den Großen feiern – am Morgen danach auch der Kopp.“

Richters anschließende Botschaft ist eindeutig: „Wenn auch du Teil von etwas sehr Großem werden willst, komm nach Crange. Größer als du denkst. Crange. Punkt.“

Ob diese Nachricht des TV-Stars tatsächlich für steigende Besucherzahlen auf der Cranger Kirmes sorgen kann, wird sich wohl erst noch zeigen müssen.