Urlaub an der Nordsee: Touristen trauen Augen nicht – HIER verbringt der Bundeskanzler die Ferien

Für viele Deutsche haben sich die Ostertage perfekt für einen kurzen Urlaub an der Nordsee angeboten. Aus den vielen Orten haben sich einige für die Insel Sylt entschieden.

Dort erwartete die Touristen nicht nur Meer, Strand, Sonne und ein bisschen Luxus, sondern auch eine absolute Überraschung. Wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, stand plötzlich Bundeskanzler Olaf Scholz vor ihnen.

Urlaub an der Nordsee: Olaf Scholz reist nach Sylt

Auch ein Kanzler braucht mal Urlaub – vor allem nach den letzten turbulenten Wahl-Wochen, die Olaf Scholz mit der SPD erlebte. Bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar musste sich die Arbeiterpartei der Union geschlagen geben, die letzten Tage von Olaf Scholz als Bundeskanzler sind gezählt. Und die wollte der SPD-Politiker offenbar so entspannt wie möglich verbringen – zumindest über Ostern.

Laut „MOIN.de“ gingen die Gerüchte um einen Aufenthalt von Scholz auf Sylt bereits an Karfreitag herum. Wir sind am Karfreitag gegen Mittag mit dem Zug nach Sylt gefahren. An Bord war auch Besuch aus Berlin – zwei Staatskarossen und Bundespolizei. Hat einer ne Ahnung, wer das gewesen sein könnte?“, schrieb zum Beispiel jemand auf Facebook. „Herr Scholz ist auf der Insel“, antwortete ein anderer Nutzer prompt.

Urlaub an der Nordsee: „Scholz ist an mir vorbeigelaufen“

Eine Facebook-Nutzerin berichtete sogar: „Olaf Scholz ist an Ostersonntag in Hörnum mit seinem Gefolge an mir vorbeigelaufen.“ Angeblich war der Kanzler ganz entspannt in Windjacke unterwegs, wäre ohne das genannte Gefolge wohl kaum unter all‘ den Touristen auf der Insel aufgefallen.

Dazu ist es offenbar nicht das erste Mal, dass der Bundeskanzler auf der Insel Sylt zu sehen ist. Wie MOIN.de weiß, hat Olaf Scholz eine Vorliebe für den Nordsee-Hotspot. Mehr dazu kannst du im entsprechenden Artikel lesen.