Zoo Wuppertal zeigt Video aus Gehege – Besucher trauen ihren Augen kaum

Ein Besuch im Zoo Wuppertal ist für viele Tierfans ein echtes Highlight. Nach Angaben der Website gibt es dort etwa 360 Tierarten zu bestaunen. Doch nicht nur vor Ort, sondern auch in den sozialen Medien sorgt der Grüne Zoo regelmäßig für Begeisterung.

Bei einem aktuellen Facebook-Post können Besucher ihren Augen kaum trauen. Ein Video zeigt eine riesige Veränderung im Zoo Wuppertal.

Zoo Wuppertal zeigt Video aus Gehege

In dem Post kündigen Mitarbeiter des Zoos in Wuppertal an: „Die Flächen unterhalb des Vogelhauses werden derzeit umgestaltet. Mit ‚Rivers of Sulawesi‘ entsteht hier eine rund 3.300 Quadratmeter große Gemeinschaftsanlage für Sulawesi-Hirscheber und Kurzkrallenotter.“

Zu sehen ist auch ein Flusslauf in der Anlage, der bereits zur Probe geflutet wurde. Er soll dazu dienen, dass sich die Tiere vor Ort zum Trinken und Suhlen treffen. Der Wasserlauf ist Teil eines geschlossenen Kreislaufsystems. Ein Detail dürfte Besucher des Zoos in Wuppertal besonders erfreuen.

Besucher trauen ihren Augen kaum

Der Zoo Wuppertal verkündet außerdem: „Gegenüber dem Emu-Gehege erwartet euch (…) eine besondere Attraktion: An einer handbetriebenen Wasserpumpe dürft ihr selbst aktiv werden und für die Tiere Wasser in eine Suhle pumpen.“

Zusätzlich dazu entstehen in der Anlage im Zoo Wuppertal Sitzgelegenheiten für Besucher. Bei dem Anblick der bisherigen Renovierungsarbeiten und den Plänen für die Mitmach-Aktion trauen Besucher ihren Augen kaum.

Zoo Wuppertal begeistert: „Mega, mega Hammer“

Unter dem Post sammeln sich Kommentare wie: „Einfach nur mega, mega Hammer. Schön die Anlage“ und „Das sieht wirklich gut aus“. Kritik gibt es hingegen für die Benennung der Neuerung. „Wozu der alberne englische Name für das neue Gehege im Greenen Zoo von Wuppervalley?“, fragt eine Userin irritiert. Ändern wird sich daran aber wohl nichts mehr.