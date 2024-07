Cranger Kirmes lässt Nachricht durchsickern – Besucher enttäuscht! „Wirklich schade“

Die Veranstalter der Cranger Kirmes heizen ihren Besuchern schon vorm Start am 1. August ordentlich ein. Auf Facebook halten sie bereits seit einiger Zeit über die diesjährigen Attraktionen und den Aufbau auf dem Laufenden. So bekamen Fans des größten Volksfestes in NRW hier erst kürzlich mit, dass sie dieses Jahr auf den „Fight Club“ verzichten müssen (DER WESTEN berichtete).

Jetzt geht erneut eine Nachricht um, die Besucher der Cranger Kirmes abermals mit den Hufen scharren lässt. Es geht um den diesjährigen Lageplan für das Großevent auf Crange. Ein Detail passt vielen aber schon jetzt so gar nicht.

Cranger Kirmes macht es offiziell

„Der Lageplan Crange 2024 ist online“, machten die Veranstalter kürzlich auf die News aufmerksam. Besucher bekommen darin schon vorm offiziellen Kirmes-Start im Detail gezeigt, welche Attraktionen in diesem Jahr (wieder) dabei und wo sie zu finden sind.

+++ Cranger Kirmes teilt es selbst mit – Besucher jubeln schon jetzt +++

Für Gäste des NRW-Volksfestes gibt es nach dieser Nachricht schon kein Halten mehr. Der Beitrag, der bei Facebook zu sehen ist, hat mittlerweile über 200 Likes und 20 Kommentare (mit Stand von Mittwoch, 24. Juli, 7.50 Uhr) gesammelt. In der Kommentarspalte können einige Crange-Fans ihre Begeisterung kaum mehr zurückhalten. „Eine tolle Beschickung und tolle Platzwahl“, findet so etwa ein Mann. „Mit großem Respekt so große Geschäfte in kurzer Zeit von Düsseldorf nach Crange umzusetzen, welch enorme Logistik dahintersteckt! Danke an allen, die sowas ermöglichen“, so ein anderer.

Der überwiegende Teil der Kommentierenden macht statt seiner Begeisterung allerdings seinem Unmut über den Lageplan Luft.

Besuchern entgeht dieses Detail nicht

Denn vielen Besuchern kommt das Attraktions-Areal in diesem Jahr deutlich kleiner vor. „Crange ist ’ne tolle Kirmes. Vom Flair deutlich schöner als Düsseldorf. Jedoch kommt mir die Beschickung etwas kleiner vor“, fällt etwa einem auf. Ein anderer Crange-Fan wird da direkt deutlich: „Die Kirmes schrumpft immer mehr hab ich das Gefühl.“ „Wirklich schade“, empfindet das auch eine andere Besucherin.

Doch was steckt hinter der mutmaßlichen Verkleinerung? Ein Mann ist sich sicher, dass das „Kirmessterben“ der Grund ist. „Leider bleibt auch Crange vom Kirmessterben nicht verschont.“ Er gibt aber auch zu bedenken: „Aber diese Großveranstaltung trotzt dem Sterben dennoch so gut es geht. Schau dir mal das Elend in Düsseldorf auf der Rheinwiese an. Da ist Crange noch Gold gegen.“ Ob das auch die Besucher in diesem Jahr so unterschreiben können, wird sich vom 1. bis zum 11. August zeigen.