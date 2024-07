Cranger Kirmes teilt es selbst mit – Besucher dürfen sich schon jetzt freuen

Eine Kirmes geht zu Ende und eine andere beginnt. Am 21. Juli wird die Düsseldorfer Rheinkirmes zum letzten Mal Besucher empfangen. Doch musst du nicht auf Achterbahn, Zuckerwatte und Co. verzichten. Denn nur einen Tag später geht’s schon mit der Cranger Kirmes weiter.

+++ Cranger Kirmes gibt es selbst bekannt – traurige Nachricht macht die Runde +++

Wie das Stadtmarketing der Stadt Herne nun mitteilt, steht die Cranger Kirmes bereits in den Startlöchern. Und die Besucher haben allen Grund, sich zu freuen.

Cranger Kirmes: Aufbau beginnt

Am Rhein-Herne-Kanal beginnen dieser Tage bereits die Aufbauarbeiten. Bis zur Eröffnung der sage und schreibe 540. Cranger Kirmes müssen die Besucher allerdings noch bis zum 1. August warten. Am 22. Juli schreiten allerdings die Vorbereitungen weiter voran, wenn zahlreiche Schausteller ihre Zelte in Düsseldorf abbrechen und nach Herne weiterziehen.

Und damit die Schausteller und Helfer keinen leeren Magen bei der schweißtreibenden Arbeit erleiden müssen, finden sie auf dem Gelände neben einem Biergarten auch noch zwei „Aufbaukantinen“: den „Steinmeier’s Bierpavilion“ und die „Mexo Bar“. Und jetzt kommt das Beste: Hier dürfen nicht nur die Schausteller dinieren, auch die „Aufbau-Touristen“ sind herzlich zum Schmaus eingeladen.

Cranger Kirmes: Besucher können es sich schon schmecken lassen

Alle drei Betriebe haben ab Montag (22. Juli) bis zum 31. Juli täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr geöffnet – auch am Sonntag. Wer es also gar nicht abwarten kann und schon vorab lünkern möchte, der kann es sich schon mal in der Gastronomie gut gehen lassen.

Außerdem eröffnet ab dem 22. Juli das Kirmesbüro des städtischen Fachbereichs für Öffentliche Ordnung in der Jungendkunstschule an der Dorstener Straße 476. Schausteller wie Anwohner können den Mitarbeitern vor Ort alle Fragen rund um die Cranger Kirmes stellen.