Cranger Kirmes: Was Besucher hier machen, lässt Anwohner vor Wut toben – „Einfach nur krank“

Ausgelassene Stimmung und gute Laune auf der Cranger Kirmes? Das gibt es zweifelsohne – bei dem tollem Sommerwetter und den spektakulären Fahrgeschäften. Doch eine große Zahl an Besuchern ist dagegen alles andere als begeistert. Der Grund: Die steigenden Preise auf dem größten Volksfest in NRW, die in den Augen vieler Besucher einfach jeden Rahmen sprengen (>> hier mehr dazu).

Und damit nicht genug. Denn nicht nur die Besucher sind stinksauer. Auch die Anwohner in Herne, wo die Cranger Kirmes vom 1. bis zum 11. August 2024 stattfindet, haben so langsam aber sicher die Schnauze voll – weil die Volksfest-Betreiber sich eine ganz besondere Aktion ausgedacht haben.

Cranger Kirmes: Anwohner genervt von Hubschrauber

Denn in diesem Jahr können Interessierte die Cranger Kirmes auch aus der Luft betrachten. Gerade abends sieht das große Gelände mit seinen bunt beleuchteten Ständen und Fahrgeschäften natürlich beeindruckend aus. Dafür werden extra Hubschrauber-Rundflüge angeboten. Jeweils drei Personen können sich für einen Flug anmelden und kreisen dann zehn Minuten lang über den Kirmesplatz (>> hier alle Infos).

Eigentlich eine nette Idee – wären da nicht die Anwohner, die rund um das Gelände der Cranger Kirmes wohnen. Mit der alljährlichen Volksfest-Geräuschkulisse haben sie zu leben gelernt, schließlich hat die Kirmes auf Crange ja Tradition.

Doch dass nun zusätzlich auch noch mehrmals ein Hubschrauber lautstark über ihrem Wohngebiet kreist, bringt für viele das Fass zum Überlaufen.

„Das ist ja schrecklich“

In einer Herner Facebook-Gruppe verschaffen die Betroffenen ihrem Ärger Luft. „Das ist ja schrecklich, Kirmes reicht ja schon, aber dieser Krach ist eine Lärmbelästigung“, schimpft eine Anwohnerin. Eine weiterer stimmt ihr zu: „Reicht nicht, wenn die Kirmes im Sommer und im Winter ist – nein, sie muss auch noch von oben gesehen werden. In zwei Jahren wird dann ein Tunnel gebaut, damit man alles von unten sehen kann. Einfach nur krank.“ Einige Anwohner verweisen auch auf naheliegende Pflegeheime und Krankenhäuser, auf die man doch Rücksicht nehmen solle.

Mehr News:

Andere wiederum können bei diesen Beschwerden nur genervt mit den Augen rolle. „Es ist kein Dauerzustand, also einfach mal locker durch die Buchse atmen und anderen ihren Spaß lassen“, argumentiert einer. Bisher sieht es jedoch nicht so aus, als ob sich diese entspannte „Gibt schlimmeres“-Mentalität bei den gefrusteten Anwohnern durchsetzen könnte.