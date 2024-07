Cranger Kirmes: Kurzfristige Absage! Besucher werden diese Attraktion vermissen

Große Enttäuschung bei den Besuchern! Auf dem Gelände der Cranger Kirmes wird in diesem Jahr ein Highlight fehlen. Der Betreiber ist kurzfristig abgesprungen und hinterlässt nun eine Lücke im Programm, die es zu füllen gilt.

Da kann der Veranstalter der Cranger Kirmes allerdings Entwarnung geben. Denn ein Ersatz ist bereits eingeplant. Dennoch werden sich die Besucher umstellen müssen.

Cranger Kirmes muss enttäuschen – Attraktion fällt weg

Schockschwerenot: „Das Riesenrad ‚Bellevue‘ wird in diesem Jahr nicht auf der Cranger Kirmes stehen“. Das gibt der Veranstalter selbst bekannt. Der dafür zuständige Schausteller hat kurzfristig die Reißleine gezogen. Dabei soll das Volksfest bereits in wenigen Tagen starten. Dafür soll er laut Platzmeister Tibo Zywietz persönliche Gründe gehabt haben. Auch die aktuell enge Personalsituation habe mit hineingespielt.

Zum Glück für die Besucher konnte man jedoch schnell Ersatz finden. Und den kennen viele Besucher bereits. So stand dieser schon vor zwei Jahren auf dem Gelände in Herne.

Cranger Kirmes ersetzt Riesenrad – mit Riesenrad

Der nun freigewordene Platz wurde an den Bonner Betreiber des „Jupiter Riesenrad“ vergeben. „Attraktivität und natürlich die Verfügbarkeit des Fahrgeschäftes spielten dabei die entscheidende Rolle“, erklärt der Platzmeister die rasche Entscheidung. „Wir freuen uns sehr, dass Rudolf Barth so schnell reagiert hat.“ Bereits am Donnerstag (25. Juli) sollen Transporter die ersten Bauteile liefern.

Mit dem „Jupiter Riesenrad“ dürften manche Besucher bereits 2022 auf der Cranger Kirmes am Rhein-Herne-Kanal gefahren sein. Nun steht es zum zweiten Mal auf dem Festplatz. Mit 50 Metern und 36 Gondeln à acht Fahrgästen steht es dem „Bellevue“ kaum nach. Das ausgefallene Riesenrad ist etwa fünf Meter größer und hat zusätzliche sechs Gondeln, die allerdings nur jeweils sechs Personen fassen. Die Rechnung geht also auf: Ins „Jupiter“ passen mehr Fahrgäste.

So müssen sich die Besucher ob des Verlustes also nicht grämen. Und auch die Paare, die sich am 6. und 8. August im „Bellevue“ trauen lassen wollten, sollten im „Jupiter“ einen würdigen Ersatz finden.