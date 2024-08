Cranger Kirmes: Nach Abbau ist alles klar – „Traurig“

Einmal Crange, immer Crange! Kaum ist die Cranger Kirmes vorüber, sind auch schon die gesamten Attraktionen vom Festplatz verschwunden. Nichts erinnert mehr daran, was hier noch vor wenigen Tagen abging. Das Riesenrad, die Fressbuden … alles ist weg.

Und damit bleibt den Besuchern nur noch aufs nächste Jahr zu warten, bis die Cranger Kirmes 2025 startet. Doch viele wollen dem Spaß noch nicht Lebewohl sagen.

Cranger Kirmes: Abbau sorgt für Trauer

Bereits am Montag (12. August) war der Abbau der Kirmes schon voll im Gange. Lkws luden die Attraktionen auf und fuhren alles vom Kettenkarussell bis zur Achterbahn davon. Einige Beobachter nutzen die Gelegenheit, dokumentierten das Ende der Veranstaltung mit ihren Handys und teilten Fotos davon in den sozialen Medien.

Auf Facebook etwa löste das eine Flut an traurigen Kommentaren aus. Viele sind traurig, dass die Kirmes schon wieder vorbei ist, freuen sich aber auch gleichzeitig auf die nächste Ausgabe – über die es übrigens schon so einiges zu berichten gibt.

Cranger Kirmes: Besucher nehmen Abschied

„Nach Crange ist vor Crange“, bringt es eine Facebook-Nutzerin auf den Punkt. „Bye, Bye! Bis zum nächsten Jahr 2025. Es war mega auf der Cranger Kirmes“, freut sich auch eine andere. Doch nicht alle sind so positiv gestimmt. „Ich bin auch immer traurig, wenn die Kirmes zu Ende ist“, schreibt eine Nutzerin. „Aber dafür ist die Freude größer, wenn die Kirmes 2025 wieder kommt.“

So manch einer mag aber überhaupt nicht an nächstes Jahr denken. „Schade … Immer wieder Wahnsinn, wie schnell alles wieder abgebaut wir“, beschwert sich ein Nutzer. Auch ein anderer schreibt: „Es war wieder zu kurz“. Und auch eine andere meint: „Könnte ruhig gerne länger gehen“.

Und tatsächlich gibt es eine gute Nachricht. Denn im kommenden Jahr wird die Cranger Kirmes etwas länger dauern. Mehr dazu erfährst du >>hier in unserem Artikel. Und wer nicht so lange warten will, der kann sich schon mal auf den Cranger Weihnachtszauber Ende November freuen.