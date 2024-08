Cranger Kirmes 2025: Erste Neuerung steht bereits fest – DAS gab es noch nie

Das größte Volksfest in NRW – die Cranger Kirmes – hat am zweiten August-Wochenende wieder ein Ende gefunden. Bis zum Sonntagabend (11. August) hatten über 4 Millionen Menschen den Festplatz in Herne besucht. Es war eine erfolgreiche Saison für die Schausteller im Ruhrgebiet.

Doch ist die Cranger Kirmes 2024 gerade erst vorbei, steht die nächste Ausgabe bereits in den Startlöchern. Die ersten Vorbereitungen wurden bereits getroffen. Und jetzt gibt es sogar eine Premiere für die Besucher, die das nächste Jahr kaum noch erwarten können.

Cranger Kirmes 2025: Jetzt steht es fest

Noch ist nicht viel zur nächsten Cranger Kirmes im kommenden Jahr bekannt. Allerdings haben die Veranstalter bereits den Zeitraum bekannt gegeben, innerhalb welchem das Volksfest stattfinden soll. Und da gibt es erstmals eine kleine Änderung.

Wie immer findet die offizielle Eröffnung am Freitag, den 1. August statt. Die Kirmes lädt dann bis Sonntag (10. August) für einen Besuch ein. Allerdings geht es vor der Eröffnung 2025 schon einen Tag früher los und zwar am 31. Juli. Besucher bekommen also einen Tag mehr als sonst, um den Kirmesplatz zu erkunden und es sich gut gehen zu lassen.

Cranger Kirmes 2024: Ein Fazit

„Wir hatten eine Cranger Kirmes mit einer gelassenen, sommerlichen und entspannten Stimmung“, zieht Dezernent Dr. Frank Burbulla ein erfreuliches Fazit. „In Erinnerung bleiben werden die gute und reibungslose Eröffnungsfeier, der stimmungsvolle Festumzug und die Stimmung während der gesamten Kirmes.“ Auch mit den circa 4,2 Millionen Besuchern war man sehr zufrieden.

Kirmes-Chef Werner Friedhoff, gleichzeitig Leiter des Bereichs Öffentliche Ordnung in Herne, freute sich zudem über die nun wiedererstarkende Nutzung der Fahrgeschäfte gegenüber der Gastronomieangebote. Und Polizei, Feuerwehr sowie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erlebte eine verhältnismäßig ruhige Kirmes.

Allerdings bemerkte die Feuerwehr einige „verbale Entgleisungen“. So erklärte Brandamtmann Dennis Metzner: „Leider haben wir bei einzelnen Personen gemerkt, dass die Hemmschwelle gegenüber Einsatzkräften, die Hilfe leisten, gesunken ist“. Zu Übergriffen sei es aber nicht gekommen.