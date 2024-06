Cranger Kirmes macht es offiziell – Besucher trauen ihren Augen kaum!

Die treuen Stammbesucher haben es sich schon rot im Kalender markiert: Die Cranger Kirmes 2024 wird am Freitag, dem 2. August, eröffnet. Also noch genug Zeit, um sich in aller Ruhe zunächst auf die Fußball-EM oder sonstige Sommer-Pläne zu konzentrieren.

Obwohl – wie die „WAZ“ berichtet, tut sich bereits jetzt im Juni etwas auf dem Gelände der Cranger Kirmes 2024. Was ist da denn los?

Cranger Kirmes: Erster Schausteller öffnet schon jetzt

Zugegeben – dass der ein oder andere Betrieb aus der Gastronomie bereits lange vor dem Kirmesbetrieb seine Türen öffnet, ist bei der Cranger Kirmes keine Seltenheit. Ganz vorne dabei ist stets Schaustellerpräsident Albert Ritter und sein Biergarten „Zum Ritter“. 2023 nahm er bereits Anfang Juli den Betrieb auf – doch in diesem Jahr geht es beim „Ritter“ noch viel früher vor Kirmes-Beginn los!

Wie die „WAZ“ berichtet, öffnet der Biergarten „Zum Ritter“ bereits am Donnerstag, dem 20. Juni! Und damit satte 44 Tage, bevor das bunte Treiben auf dem Gelände der Cranger Kirmes beginnt. Und das hat einen ganz besonderen Grund.

Viel Arbeit bis zum Eröffnungstermin

Denn die Aufbaukantinen sind zwar für die öffentliche Allgemeinheit frei zugänglich – Speis und Trank kann jeder hier bekommen. Aber gleichzeitig fungieren die bereits geöffneten Gastro-Betriebe auch als Versorger für all die Schaustellerinnen und Schausteller, die in den nächsten Tagen damit beginnen, ihre eigenen Buden aufzubauen. Schließlich erfordert es eine ganze Menge Arbeit, damit bis zum 2. August alles fertig bereitsteht.

