Corona in NRW: Schülervertreter sauer! Er stellt radikale Impfforderung – „Jeder hat somit gleiche Chancen“

Können die Schüler und Azubis in NRW der „Generation Corona“ auch als die „abgehängte Generation“ bezeichnet werden?

Dazu hat der 20-jährige Kreisschülersprecher des Kreises Gütersloh und Landesdelegierter der Landesschülervertretung NRW, Daniel Ackermann, eine ganz klare Meinung.

Neben all den negativen Folgen der Corona-Pandemie für Schüler und Azubis kann er auch positive Schlüsse aus der momentanen Unterrichtssituation ziehen. Damit diese überwiegen können, hat Daniel jedoch einige Forderungen an den Staat.

Corona in NRW: Abgehängte Generation? Schülervertreter hat klare Meinung

Derzeit ist Daniel Ackermann selbst Azubi im ersten Lehrjahr und bekommt die momentane Unterrichtssituation aufgrund der Corona-Pandemie am eigenen Leib zu spüren. Dennoch kann der 20-Jährige nicht verstehen, weshalb man seine Generation nun als die „abgehängte Generation“ bezeichnet. „Ich finde es problematisch, dass so negativ über unsere jetzige Generation gesprochen wird“, schreibt Daniel in einer Pressemitteilung.

Corona in NRW: Können die Schüler und Azubis in NRW als „abgehängte Generation" bezeichnet werden?

So sieht der Azubi aus NRW das, was die Schüler und Azubis in den letzten 15 Monaten durchgestanden haben, eher als ein Qualitätsmerkmal und somit als etwas Positives.

Das ist Home Schooling:

Hausunterricht ist eine Form und Erziehung, bei der Kinder zu Hause oder außerhalb der Schule unterrichtet werden

Spektrum reicht von stark strukturierten bis hin zu offenerem wie „Unschooling“

in Ländern mit Schulpflicht ist Hausunterricht üblicherweise nicht erlaubt

in Deutschland seit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 erstmals (wieder) eingeführt

„Wir konnten an vielen Stellen auch wachsen. Wir haben gelernt, eine gewisse Eigenständigkeit aufzubauen z.B. durch das selbstständige Lernen Zuhause und das gegenseitige Unterstützen der Mitschüler“, betont Daniel Ackermann.

Corona in NRW: Laut dem Kreisschülersprecher konnte durch die Corona-Pandemie mehr Eigenständigkeit im Schulalltag entwickelt werden.

Egal ob Abitur, Zwischenprüfungen oder Klassenarbeiten – auf alles mussten sich die Schüler und Azubis während der Corona-Pandemie eigenständig vorbereiten. Dazu kommt noch der sichere Umgang mit den PCs oder Videokonferenzprogrammen, der für viele Betroffene zunächst völlig neu war, jedoch in etlichen Berufen vorausgesetzt wird.

Corona in NRW: Zukunftsängste größer denn je – Schülervertreter fordert DAS

Trotz der neu erlernten Skills schürt die Corona-Pandemie bei jungen Menschen, die sich noch in der Ausbildung befinden, große Zukunftsängste. „Viele haben Angst, dass ihre Ausbildung am Ende weniger wert ist, sie schwieriger einen Job finden oder Probleme haben, an weiterführenden Schulen aufgenommen zu werden“, vermutet Daniel Ackermann.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

So bemerkt auch der 20-Jährige in seiner eigenen Ausbildung klare Defizite, da beispielsweise keine Abteilungswechsel vorgenommen werden oder wichtige Schulungen stattfinden können.

Corona in NRW: Viele wichtige Veranstaltungen können in Schulen nicht stattfinden.

Um die verlorene Zeit wenigstens ansatzweise aufzuholen, sieht der Kreisschülersprecher nur eine Lösung: Die Schulen müssen wieder öffnen – aber auf keinen Fall wie gewohnt.

„Was aber auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir strikt zum Lehrplan zurückkehren und es normal wie gewünscht weitergeht mit Klausuren oder typischen Matheaufgaben. Wir brauchen jetzt erstmal die Möglichkeit anzukommen und wieder Zeit, das Schulgefühl erleben zu können“, fordert der 20-Jährige bestimmt.

Damit das jedoch auch unter normalen Umständen geschehen kann und nicht mit Maske, Abstand und im Teilunterricht, fordert er darüber hinaus die Impfpflicht an Schulen.

„Jeder hat somit die gleichen Chancen, in einem Klassenraum mit seinen Mitschülern zu lernen. Dann kann unsere Generation am Ende sagen: 'Wir haben eine Pandemie besiegt'“, schreibt der Kreisschülersprecher abschließend. (mkx)