Christi Himmelfahrt in NRW – diese Supermärkte haben trotz Feiertag geöffnet

Schon wieder steht der nächste Feiertag vor der Tür. Denn am 29. Mai feiern wir traditionellerweise Christi Himmelfahrt. Was genau hier zelebriert wird, kannst du hier nachlesen >>>. Vor allem bei vielen Vätern beziehungsweise ihren Familien dürfte der Tag rot im Kalender markiert sein, fällt auf diesen Tag auch bekanntermaßen der Vatertag.

Der Feiertag wird traditionell mit Familie und Freunden in NRW verbracht. Bei vielen stehen an Christi Himmelfahrt Bollerwagen- oder Radtouren auf dem Plan. Allerdings können beim Planen solcher Aktivitäten auch mal wichtige Kleinigkeiten vergessen werden. Es fehlt z. B. an Getränken für den Bollerwagen oder Zutaten fürs Grillen. Die meisten regulären Supermärkte und Discounter bleiben an diesem Feiertag geschlossen. Dennoch gibt es in NRW einige Orte, die aufgrund von Sonderregelungen geöffnet haben.

Christi Himmelfahrt in NRW: Hier haben Kunden Glück

An Christi Himmelfahrt in NRW stehen einige Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung. So ist der Rewe To Go im Köln Hauptbahnhof rund um die Uhr geöffnet. Auch das Reformhaus, Rossmann Express und der Servicestore DB in Köln haben spezielle Öffnungszeiten. Am Flughafen Köln/Bonn hat ebenfalls ein Rewe City von 0 bis 24 Uhr geöffnet. In Düsseldorf finden sich ähnliche Optionen: Der Edeka im Hauptbahnhof ist rund um die Uhr geöffnet, während am Flughafen Düsseldorf ein Rewe City zwischen 5 und 24 Uhr zur Verfügung steht.

Auch in Dortmund und Essen gibt es Einkaufsmöglichkeiten. Im Dortmunder Hauptbahnhof öffnen ein Rewe To Go sowie ein Rossmann Express. In Essen sind Lidl, dm und das Reformhaus zu bestimmten Zeiten erreichbar. Ein Hinweis: Die genannten Geschäfte stellen nur eine Auswahl dar, und Änderungen der Öffnungszeiten sind möglich.

Planung und Alternativen für Christi Himmelfahrt in NRW

Zusätzlich dürfen Bäckereien in NRW an Christi Himmelfahrt für einige Stunden geöffnet haben. Verlässliche Informationen erhältst du direkt bei den jeweiligen Filialen oder über Aushänge. Lebensmittel-Lieferdienste wie Flink, Rewe Lieferservice oder Wolt bieten ihre Dienste an diesem Feiertag nicht an.

Daher lohnt es sich, seine Einkäufe rechtzeitig vor Christi Himmelfahrt in NRW zu erledigen. Wer gut vorbereitet ist, kann den freien Tag stressfrei genießen.

