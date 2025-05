Vatertag, Männertag oder Christi Himmelfahrt: Was genau wird an diesem Tag gefeiert?

Am Donnerstag (29. Mai) heißt es für viele entweder die Füße hochlegen und entspannen oder mit dem Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Grund: An diesem Tag wird Christi Himmelfahrt beziehungsweise Vatertag – oder auch Männertag genannt – gefeiert.

Für viele ein freier Tag, für andere ein christlicher Feiertag mit Bedeutung. Doch was wird da alles gefeiert und warum teilen sich diese beiden doch so unterschiedlichen Feierlichkeiten ein Datum? Fragen, auf die es simple Antworten gibt!

Das steckt hinter den Feiertagen

Der Vatertag könnte nicht unterschiedlicher zum christlichen Feiertag Christi Himmelfahrt sein. Doch in einer Sache sind sie sich sehr gleich – dem Datum. Denn 39 Tage nach Ostersonntag werden diese beiden Tage zelebriert. Während Christi Himmelfahrt im christlichen Glauben für die Rückkehr des Gottessohns zu seinem Vater steht, feiert der Vatertag alle Väter. In Deutschland wurde dieser Tag zum ersten Mal in den 1930er-Jahren gefeiert, als „Tag der Väterlichkeit“.

Doch nicht überall ist der Vatertag gleich Vatertag. In manchen Regionen von Deutschland wird er anders bezeichnet. So heißt es in Sachsen unter anderem Männertag und in Mecklenburg heißt er Herrentag. Hier darf also jeder Mann gefeiert werden. Aber warum fallen nun Himmelfahrt und Vatertag auf ein Datum? Fakt ist, der christliche Feiertag war vorher da – der Vatertag wird an diesem Tag nur gefeiert, weil es ein bereits bestehender Feiertag ist.

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich am Vatertag auch ein paar Traditionen und Bräuche durchgesetzt. So wurden Wandertouren mit Bier und Bollerwagen in Deutschland zur Tradition. Seinen Ursprung haben diesen Touren im Berliner Raum des frühen 20. Jahrhunderts. Familien machen an diesem Tag aber auch gern – je nach Wetterlage – eine Fahrradtour oder grillen.

Und wie sieht es in anderen Ländern aus? In den USA, der Niederlande oder Frankreich wird der Vatertag immer am dritten Sonntag im Juni gefeiert. Hier stehen vor allem die Männer und Väter im Vordergrund, die von vorne bis hinten verwöhnt und beschenkt werden. In Italien, Portugal und Spanien wird der Vatertag hingegen etwas früher zelebriert. Am 19. März – nach alter römisch-katholischer Tradition am sogenannten Josefstag – werden die Männer im Kreise der Familie gefeiert.