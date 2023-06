Castrop-Rauxel: Laden-Besitzer beschreibt ungeheuerliche Szenen bei Massenschlägerei – „Ekelhaft“

Einfach nur schlimm, was sich am Donnerstagnachmittag (15. Juni) in Castrop-Rauxel ereignet hat.

Zwei größere Gruppen haben sich am Nachmittag in der Wartburgstraße im Stadtteil Habinghorst attackiert. Bei ihnen soll es sich um zwei Großfamilien handeln. Nun sind im Netz mehrere Videos aufgetaucht, die die schlimmen Szenen Castrop-Rauxel zeigen.

Castrop-Rauxel: Massenschlägerei auf offener Straße

Bei der Schlägerei, die mit einem Streit im Bereich eines Nettos begonnen haben soll, wollen rund 70 bis 80 Personen beteiligt gewesen sein. Die Polizei rückte mit mehreren Mannschaftswagen an, um die Schlägerei aufzulösen. Es sollen mindestens sieben Personen bei dem Vorfall verletzt worden sein – zwei davon schwer und eine sogar lebensgefährlich. Nach Informationen von DER WESTEN soll einer Person ein Messer in den Bauch gerammt worden sein.

Die Massenschlägerei mitten auf der Straße wurde selbstredend auch von unbeteiligten Personen beobachtet und so kursieren mittlerweile einige Videos des Geschehens in den Sozialen Netzwerken. Darauf zu sehen sind die wilden Szenen, bei denen die beiden Parteien aufeinander losgehen (DER WESTEN berichtete>>>).

Castrop-Rauxel: Laden-Besitzer beschreibt ungeheuerliche Szenen

Eines der Videos ist offenbar aus einem Laden in der Nähe des Tatorts aufgenommen worden. Auch hier sind die wilden Szenen zu sehen. Im Hintergrund hört man, dass die filmenden Personen gar nicht glauben können, was sich vor ihren Augen abspielt. Immer wieder sagt einer „Oh mein Gott“. Eine weitere Person berichtet, dass ein Mann mit einem Auto umgefahren worden sei.

Zu den filmenden Personen gehört offenbar auch der Besitzer des Ladens – und er ist alles andere als begeistert, dass sich solche Szenen vor seinem Laden abspielen. „Ihr seid dreckige Asoziale! Vor meinem Laden hier“, ruft er unter anderem. Und weiter: „Ekelhaft! Ekelhaft! Einfach traurig.“