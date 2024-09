Bottroper stirbt bei schrecklichem Unglück in NRW – jetzt ermittelt die Polizei

Fürchterlicher Unfall am späten Donnerstagnachmittag (19. September) in Hünxe (NRW). Dort kam es gegen 17.05 Uhr zu einer folgenschweren Kollision auf der Gahlener Straße.

Nach Angaben der Polizei Wesel fuhr ein Bottroper (50) zu dieser Zeit mit seinem Motorrad auf der Landstraße in Richtung Schermbeck. Plötzlich passierte es.

Bottroper verunglückt in NRW

Aus der Gegenrichtung wollte ein 19-Jähriger mit seinem Traktor im Bereich der Einmündung Lipperhofweg nach links in eine Nebenstraße einzubiegen. Dabei übersah der junge Mann aus Hünxe offenbar das entgegenkommende Motorrad des Bottropers.

Es kam zur folgenschweren Kollision, bei der sich der Bottroper schwerste Verletzungen zuzog. Den alarmierten Rettungskräften bot sich am Unfallort ein schreckliches Bild. Zwar leiteten die Einsatzkräfte gemeinsam mit einem Notarzt sofort die Reanimation des 50-Jährigen ein – doch die Verletzungen waren zu groß. Für den Bottroper sollte am Ende jede Hilfe zu spät kommen, er starb noch am Unfallort.

Polizei ermittelt nach tödlichem Unglück in NRW

Der Traktorfahrer erlitt bei der Kollision hingegen nur leichte Verletzungen, die wenig später in einem Krankenhaus behandelt wurden. Währenddessen begann die Polizei mit den Ermittlungen zur Unfallursache. Experten eines Unfallaufnahmeteams sicherten Spuren an der Unglücksstelle. Sowohl das Motorrad als auch der Traktor wurden sichergestellt. Für Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die Straße in NRW bis etwa 22 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

