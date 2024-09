Bochum: Drama neben A43 – junger Mann (19) stirbt bei schrecklichem Unglück

Tödlicher Unfall am Mittwochabend (18. September) in Bochum. Wie die Polizei Bochum am Donnerstagmorgen mitteilt, ist ein junger Mann (19) gegen 19.20 Uhr auf dem Werner Hellweg verunglückt.

Der 19-Jährige fuhr mit seinem Motorrad Richtung Wittener Straße. Kurz hinter der Auffahrt zur A43 („Bochum Laer) verlor der 19-Jährige plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Unfall sollte dem jungen Mann das Leben kosten.

Bochum: 19-Jähriger tödlich verunglückt

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Bochum geschah das tödliche Unglück ohne Fremdeinwirkung. Zeugen sagten aus, dass das Motorrad plötzlich gegen zwei Warnbaken krachte und schließlich mit voller Wucht in ein geparktes Auto rauschte.

Zeugen eilten zur Unglücksstelle und wählten sofort den Notruf. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten sie Erste Hilfe. Dann übernahmen die Profis vom Rettungsdienst. Sie brachten den jungen Bochumer sofort ins Krankenhaus, wo er umgehend auf die Intensivstation gebracht wurde. Doch am Ende sollte jede Hilfe zu spät kommen. Der 19-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus.

Die Polizei Bochum hat in der Zwischenzeit die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Die Beamten müssen klären, ob möglicherweise ein technischer Defekt oder etwas Anderes ursächlich für den tödlichen Unfall war.

