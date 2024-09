Essen: Anschlag auf Radfahrerin! Hinterhältige Methode

Übler Zwischenfall in Essen am Mittwochnachmittag (11. September). Wie die Polizei Essen erst am Donnerst (19. September) mitteilte, ist eine Radfahrerin (42) in Borbeck in einen Hinterhalt geraten.

Die 42-Jährige ahnte nichts Böses, als sie die Fahrradtrasse in Essen entlang fuhr. Doch plötzlich riss es sie von ihrem Fahrrad! Die Polizei Essen bittet jetzt um Hilfe bei der Aufklärung des Anschlags.

Essen: Hinterhältiger Anschlag auf Fahrradtrasse

Nach Angaben der Polizei Essen hatten Unbekannte ein Staubsaugerkabel direkt am Anfang des gemeinsamen Geh- und Radweges gespannt. Die Täter befestigten das Kabel auf der einen Seite des Weges an einem Verkehrszeichen zogen es dann bis zu einem gegenüberliegenden Baum.

Die Radfahrerin hatte das Kabel nicht kommen sehen und blieb mit dem Oberkörper daran hängen. Dadurch wurde die 42-Jährige vom Fahrrad gerissen. Sie stürzte zu Boden und zog sich dabei zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wäre die Radfahrerin schneller unterwegs gewesen und unglücklich auf den Schädel gefallen.

Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei Essen ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen um Hilfe bei der Aufklärung des Falls. Du hast etwas Verdächtiges gesehen oder kannst Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Nummer 0201/829-0 oder unter per Mail an: hinweise.essen@polizei.nrw.de.

Wenige Tage nach dem Vorfall ist ein Mann auf der Fahrradtrasse „Nordsternweg“ in Essen gestorben. Der 59-Jährige ist aus bisher unbekannten Gründen gestürzt und wurde leblos unter der A42-Brücke gefunden. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Essen um Hinweise. Mehr dazu hier >>>