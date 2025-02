Bielefeld/NRW: Schüsse am Landgericht ++ mehrere Verletzte

Polizei-Großeinsatz in Bielefeld (NRW)!

Wie mehrere Medien berichten, fielen am Mittwoch (26. Februar) Schüsse am Landgericht Bielefeld. Mehrere schwer bewaffnete Polizisten sind vor Ort, von mindestens drei Verletzten ist die Rede.

Bielefeld/NRW: Schüsse am Landgericht

Am Mittwoch fand laut „Bild.de“ am Bielefelder Landgericht der Prozess um den erschossenen Box-Profi Besar Nimani statt. Angeklagt ist der 38-jährige Hüseyin A.. Im Juli 2024 hatten ihn die Ermittler in Brüssel festgenommen. Nach einem zweiten flüchtigen Verdächtigen wird noch gefahndet.

„Wir sind im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes in der Innenstadt am Niederwall“, schrieb die Bielefelder Polizei gegen 14.15 Uhr auf Twitter. „Meiden Sie den Bereich rund um den Niederwall.“

Gegen 13.30 Uhr sollen Schüsse gefallen sein. Berichte von „Bild.de“, dass es sich bei den Verletzten um Angehörige des Angeklagten handle, wurden noch nicht von der Polizei bestätigt.

Weitere Informationen folgen.