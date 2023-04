Bahn in NRW: Ekel-Szenen in Regionalbahn! Polizei muss eingreifen

Ekelhafter Vorfall in einem Zug der Nordwestbahn in NRW!

In der Nacht auf Sonntag (2. April) stieg eine junge Frau in Kleve (NRW) in den RE10 nach Geldern. Doch die Fahrt sollte für die 21-Jährige zu einer Tortur werden – die bereits begann, bevor der Zug überhaupt ins Rollen kam.

Bahn in NRW: Belästigung im Regionalexpress

Der Vorfall ereignete sich zwischen 0.40 und 1.45 Uhr. Bereits am Bahnhof in Kleve drängte sich ein Mann gegenüber der jungen Frau auf, die daraufhin in den Zug stieg. Doch der Mann folgte ihr, setzte sich gezielt neben sie.

Die 21-Jährige habe ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass sie keinerlei Nähe zu ihm suche. Mehrfach wechselte sie den Sitzplatz in der Bahn – doch der Mann folgte ihr jedes Mal aufs Neue. Ein Alptraum für die junge Frau!

Frau wendet sich an Zugbegleiter

Als der Mann schließlich auf einem Sitzplatz neben ihr seine Hose bis zum Schambereich herunterließ, wusste sich die 21-Jährige nicht mehr anders zu helfen – und alarmierte den Zugbegleiter.

Der reagierte sofort geistesgegenwärtig und informierte umgehend die Polizei am Zielbahnhof in Geldern. Dort wartete dann ein Streifenwagen, der den Tatverdächtigen in Empfang nahm.

Für die Strecke von Kleve nach Geldern benötigt der RE10 etwas mehr als 30 Minuten. Wie lange die junge Frau die Belästigungen über sich ergehen lassen musste, ehe sie den Zugbegleiter informierte, teilte die Polizei nicht mit.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die am Bahnhof in Kleve oder während der Fahrt mit dem RE10 die Belästigungen miterlebt haben. Wer sachdienliche Hinweise für die zuständige Polizei Kleve hat, kann sich unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6-888-000 bei der Bundespolizei melden.