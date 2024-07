Deutsche Bahn: Paar beim Sex auf Zug-Toilette erwischt! Es kommt noch wilder

Widerlich, würden jetzt sicher viele sagen. Wenn schon ein Techtelmechtel in der Öffentlichkeit, dann doch nicht auf einer dreckigen Toilette. Und dann auch noch in einem Zug. Doch schien dieses Paar am Mittwochabend (17. Juli) in einem IC der Deutschen Bahn von Göttingen nach Hannover anderer Meinung zu sein.

+++ Deutsche Bahn feiert Millionen EM-Reisende – doch diese Patzer bleiben einfach unvergessen +++

Die Zwei konnten wohl nicht mehr an sich halten und fielen in der Bahn übereinander her. Als ein Zugbegleiter sie „störte“, wurde es jedoch erst richtig wild. Selbst noch, nachdem die Polizei hinzueilte. Unser Partnerportal „News38“ hat mit den Beamten aus Hannover gesprochen. Irre, was die zu erzählen hatten.

Deutsche Bahn: Gäste treiben es wild auf Zug-Toilette

Statt klammheimlich ein geheimes Schäferstündchen zu schieben, lies sich das Paar auf der IC-Toilette wohl etwas zu sehr hinreißen. Das lautstarke Intermezzo blieb auch einem Zugbegleiter nicht verborgen. Der stellte die zwei Fahrgäste zur Rede und holte sich noch Unterstützung von zwei Bundespolizisten, die ebenfalls mit im Zug saßen.

Auch aktuell: Deutschlandticket: Preis-Schock steht fest? Kunden gefällt DAS gar nicht

Doch statt peinlich berührt zu kuschen, wurden die 31-Jährige und ihr drei Jahre älterer Partner auch noch aggressiv. Schlussendlich wurden sie aus dem Zug geworfen. Am Hauptbahnhof warteten dann schon die anderen Kollegen der Hannoveraner Bundespolizei auf sie. Denn es gab noch ein weiteres Problem, wie „News38“ berichtet.

Deutsche Bahn-Gäste sorgen für Chaos

Vonseiten der Polizei bestand zwischenzeitlich der Verdacht, dass die Personen gefährliche Gegenstände mit sich führen könnten. Bei der Durchsuchung zeigten sie sich allerdings alles andere als kooperativ. Der Mann zog sogar noch seine Hose runter und provozierte die Beamten.

Mehr News:

Doch dann kam es plötzlich ganz anders. Als der Mann einen Beamten angriff und schlussendlich festgenommen wurde, kippte er auf einmal ohne Vorwarnung um und wurde ohnmächtig. Was war passiert? Wie die irre Polizeigeschichte weiterging, kannst du im Artikel unseres Partnerportals „News38“ nachlesen.