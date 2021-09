Armin Laschet: Hier sind die Kandidaten für seine Nachfolge in NRW – jetzt machen auch noch SIE Druck

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Armin Laschet und die CDU sind bei der Bundestagswahl 2021 hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Noch nie hat die Union so schlecht bei einer Bundestagswahl abgeschnitten.

Das Ergebnis hat auch immense Auswirkungen auf die NRW-CDU. Denn nach der Bundestagswahl ist vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Doch wer wird nun Nachfolger von Armin Laschet und geht damit auch als Spitzenkandidaten der NRW-CDU am 15. Mai 2022 ins Rennen?

Armin Laschet: Wer beerbt den CDU-Kanzlerkandidaten als NRW-Ministerpräsidenten. Foto: Michael Kappeler / dpa

Armin Laschet: Wer wird Nachfolger in NRW?

Für Armin Laschet war die Sache klar: Unabhängig von seinem Abschneiden bei der Bundestagswahl hatte der Kanzlerkandidat der Union angekündigt, sein Amt als NRW-Ministerpräsident zu übergeben.

Jetzt ist die Debatte um seine Nachfolge in der NRW-CDU entbrannt. Mögliche Kandidaten bringen sich in Stellung. Doch hält sich Armin Laschet womöglich noch eine Hintertür auf?

NRW-CDU nach Bundestagswahl unter Druck

Die ungeklärte Situation sorgt indes bei der NRW-CDU für Nervosität. Schließlich hat die Union bei der Bundestagswahl in NRW 6,7 Prozent an Stimmen verloren. Die CDU (26 Prozent) ist damit nur zweitstärkste Kraft hinter der SPD (29,1 Prozent) geworden.

Das ist die NRW-CDU:

Die CDU Nordrhein-Westfalen ist der größte Landesverband einer Partei in Nordrhein-Westfalen.

Er war Ende 2016 mit gut 130.500 Mitgliedern der größte Landesverband der CDU.

Seit der Landtagswahl 2017 stellt die NRW-CDU mit 72 Abgeordneten die größte Fraktion im Düsseldorfer Landtag.

Eine Hängepartie bei der Laschet-Nachfolge könnte die Chancen auf ein gutes Ergebnis bei der Landtagswahl erheblich verschlechtern, fürchten viele in der NRW-CDU. Daher drängen sie jetzt auf schnelle Lösungen, aber auch keinen Schnellschuss.

Armin Laschet: Das sind die Kandidaten für seine Nachfolge

Denn nach der Klatsche auf Bundesebene braucht die Partei in NRW einen Kandidaten mit Profil. Wer das sein könnte, darüber herrscht auch innerhalb der NRW-CDU offenbar Unklarheit.

Als einer der aussichtsreichen Kandidaten gilt Hendrik Wüst. Der NRW-Verkehrsminister hat sich schon in Stellung gebracht. „Heute beginnt die Vorbereitung für die Landtagswahl“, so Wüst direkt nach der Bundestagswahl. Ob er Laschet beerben will, ließ Wüst zunächst offen, hat aber mit Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen einen prominenten Fürsprecher. Mehr dazu hier >>>

NRW-CDU: Hendrik Wüst wird als Nachfolger von Armin Laschet gehandelt. (Archivbild) Foto: IMAGO / Political-Moments

Auch CDU-Landtagsfraktionschef Gregor Golland fordert eine „gute und klare Personal-Perspektive“ und weiter: „Dabei wäre ein Amtsbonus sicherlich hilfreich“, sagte Golland der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Das kann als indirekte Empfehlung für Wüst, aber auch eine weitere Kandidatin gelesen werden: Heimatministerin Ina Scharrenbach. Denn beide besitzen ein Landtagsmandat und könnten schon vor der Landtagswahl übergangsweise das Ministerpräsidentenamt ausüben.

Steigt Herbert Reul in den Ring um die Laschet-Nachfolge?

Ein weiterer Name, der immer wieder kursiert ist der von Herbert Reul. Der NRW-Innenminister hat seine Partei in der anstehenden Nachfolgedebatte um Armin Laschet zu Geschlossenheit aufgerufen. „Die sicherste Gewähr, um abgestraft zu werden, ist sich zu streiten“, sagte Reul am Montag. „Wer wird was“ sei nicht die entscheidende Frage für die Bürger in Nordrhein-Westfalen.

Herbert Reul mit Armin Laschet im NRW-Landtag. (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Marius Becker

Für die CDU sei entscheidend, dass sie die Landtagswahl im Mai 2022 gewinne. Er sei 2017 nicht als Innenminister einer schwarz-gelben Koalition in NRW angetreten, „um nach fünf Jahren wieder abgewählt zu werden.“ Ob Reul selbst Nachfolger von Armin Laschet werden möchte, ist unklar.

SPD und Grüne machen Druck auf Armin Laschet – Rücktritt gefordert

SPD und Grüne machen indes Druck auf die NRW-CDU: „Armin Laschet darf diese Hängepartie jetzt nicht noch länger fortsetzen", sagte SPD-Landeschef Thomas Kutschaty, der auch Fraktionschef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Mai ist, am Montag der dpa.

Er betonte: „Wir hatten schon die letzten Monate nur noch einen Teilzeit-Ministerpräsidenten“. Kutschaty fordert deshalb Laschets Rücktritt: „Von diesem Ministerpräsidenten kann man in den nächsten Wochen nichts mehr erwarten“, so der SPD-Politiker am Montag in Düsseldorf. Aus dieser „katastrophalen Wahlniederlage“ solle Laschet die Konsequenz ziehen „und sein Amt jetzt sofort zurückgeben“.

Auch Grünen-Fraktionschefin Josefine Paul sagte WDR 2: „Nordrhein-Westfalen braucht eine handlungsfähige Regierung.“

Armin Laschet widerspricht NRW-Opposition

Den Vorwurf des „Teilzeit-Ministerpräsidenten“ lässt sich Armin Laschet nicht gefallen. Er habe seine Arbeit als NRW-Ministerpräsident trotz eines anspannenden Bundestagswahlkampfes „sehr ernsthaft“ wahrgenommen, betonte er bei einer Pressekonferenz nach den Gremiensitzungen der CDU.

„Deshalb können Sie davon ausgehen, dass ich das auch in der nächsten Zeit bis zu einem Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten im vollen Umfang machen werde.“

Lässt sich Armin Laschet eine Hintertür offen?

Doch was passiert, sollte Armin Laschet tatsächlich kein Amt in Berlin bekleiden können? Macht er dann doch in letzter Sekunde einen Rückzieher vom Rücktritt als NRW-Ministerpräsident.

Das zumindest soll laut „WDR“ in Parteikreisen gemunkelt werden. Der Generalsekretär der NRW-CDU, Josef Hovenjürgen, erklärte immerhin, es gebe für Laschet im Moment keinen Grund, sofort sein Regierungsamt abzugeben. Laschet werde bis zum Landesparteitag am 23. Oktober auch Parteichef der NRW-CDU bleiben.

Auf eine Antwort zur brennenden Frage der Laschet-Nachfolge müssen sich die Wähler wohl also noch gedulden. (ak,gb mit dpa)