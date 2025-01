Die Preise für Lebensmittel steigen immer weiter an und auch die Bierpreise sind vor der Inflation nicht sicher. Insbesondere für die Jecken in NRW gibt es schlechte Nachrichten, denn viele beliebte Kult-Brauereien aus Düsseldorf kündigen jetzt an, dass an Karneval höhere Preise für Altbier verlangt werden sollen.

Angesichts der steigenden Kosten stehen viele Brauereien in NRW vor der schweren Entscheidung, ob man auch die Preise für Bier anheben muss. Gegenüber der „Rheinischen Post“ berichtet der Inhaber der Brauerei Kürzer, Hans-Peter Schwemin jedoch: „In der Wirtschaftskrise können wir steigende Kosten nicht an Kunden weitergeben.“

NRW: Bierpreise für Karneval um 20 Cent erhöht

Tatsächlich hat man sich in der NRW-Brauerei daher dazu entschieden, die Preise nicht zu erhöhen. Wie in den beiden Vorjahren kostet das Altbier weiterhin 2,30 Euro. Jedoch sollte man beachten, dass Kürzer das Alt in 0,2-Liter-Gläser füllt. Schwemin lehnt eine Preiserhöhung entschieden ab, aber würde diese, wenn überhaupt, nur an Karneval in Betracht ziehen.

Auch andere Brauereien in NRW haben sich trotz steigender Kosten gegen eine Preiserhöhung entschieden. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, haben die Brauereien Uerige (2,85 Euro), Schumacher (2,90 Euro) und Belsen Alt (3,05 Euro) alle ihre Bierpreise dieses Jahr nicht erhöht. Aber für Karneval sollen die Bierpreise trotzdem leicht steigen. Die Brauerei Schumacher hat so verkündet, dass man die Preise an Karneval um 20 Cent pro Glas erhöhen möchte. Die Jecken müssen für ein Altbier also 3,10 Euro zahlen.

Die Drei-Euro-Grenze wurde in anderen NRW-Brauereien hingegen bereits auch im normalen Geschäft gebrochen. Das Brauhaus Alter Bahnhof in Oberkassel verlangt mittlerweile nicht nur an Karneval, sondern auch im alltäglichen Betrieb, 3,05 Euro für ein Altbier.

Die billigste Brauerei ist in Warstein

Bei den Brauereien Schlüssel und Füchschen wurden die Preise bereits vor einem halben Jahr erhöht. In den beiden NRW-Brauereien kostet ein Altbier mittlerweile im normalen Betrieb 2,90 Euro, statt den vorherigen 2,86 Euro, als fast zwei Prozent mehr als zuvor.

Auch hat sich die NRW-Brauerei Frankenheim gegen eine weitere Preiserhöhung im neuen Jahr entschieden. Dort hat man die Bierpreise im vorherigen Jahr bereits von 2,65 Euro auf 2,80 Euro erhöht. Jedoch ist die Brauerei in Warstein damit immer noch billiger als die Konkurrenz aus Düsseldorf, denn dort kostet ein Liter Altbier nämlich nur 11,20.