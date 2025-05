Bochumer Kneipe senkt Bierpreise – der Grund ist traurig

Na, vielleicht taugt das ja als Trost! Der VfL Bochum gewann zwar am letzten Bundesliga-Spieltag beim FC St. Pauli 2:0. Doch schon nach dem 33. Spieltag und der deftigen 1:4-Heimklatsche gegen Mainz war der Abstieg in die zweite Liga besiegelt. Für die Fans eine große Enttäuschung, wenngleich die Chancen auf den Klassenerhalt kaum vorhanden waren.

Doch es gibt, wenn überhaupt, dann doch eine positive Sache an dem sportlichen Fiasko des VfL Bochum: Die beliebte Kneipe „Trallafitti“ direkt am Ostring nahe dem Stadion will jetzt die Bierpreise senken! Dabei ist man doch seit Jahren an steigende Preise gewohnt. Ganz anders also dieses Wirtshaus. Auch wenn der Grund traurig ist…

Bochumer Kneipe senkt Bierpreise

Auf Facebook kündigen die Kneipenbetreiber den Preishammer an, ernten Begeisterung. Dahinter steckt nämlich ausgerechnet der bittere Gang des VfL in die zweite Liga. Durch den Abstieg brauchen die Fans in der Kneipe nicht mehr beide Streaming-Anbieter DAZN und Sky. Die zweite Liga wird nämlich exklusiv auf Sky übertragen.

Heißt also: Kneipen in Bochum können das DAZN-Abo kündigen und ordentlich Kohle sparen! So auch bei „Trallafitti“: „Fiege-Bierpreissenkung! Da der VfL nun leider in der zweiten Liga spielt, wir dadurch kein DAZN mehr benötigen und Kosten sparen, geben wir die Ersparnis gern an Euch weiter. Dies gilt ab der nächsten Saison!“ Statt wie bisher 3,30 Euro pro Bier müssen Kunden künftig maximal 3,10 Euro zahlen – womöglich sogar nur drei Euro, wie der Wirt erklärt.

„Dat will ich sehen“

Auf Facebook kommt die Preissenkung natürlich gut an. Hier einige ausgewählte Kommentare von VfL-Fans:

„Gute Aktion!“

„Sehr schöne Geste!“

„Für echte Bochumer ist das Muttermilch!“

„Endlich mal gute Nachrichten.“

„Dat will ich sehen – inne Kneipe!“

Bleibt zu hoffen, dass der direkte Wiederaufstieg gelingt – die dann steigenden Kosten fürs Bier zahlt der Fan sicherlich gern, wenn der VfL dafür in der Bundesliga spielt…