Duisburg: Traditions-Laden schließt – nach 62 Jahren!

Immer mehr Geschäfte in Duisburg müssen den Kampf ums Bestehen endgültig aufgeben und die Pforten schließen. Erst vor kurzer Zeit mussten Musik-Fans im Ruhrgebiet schlucken, als die Schließung von „Die Schallplatte“ bekannt gegeben wurde (DER WESTEN berichtete>>). Nun folgt ein weiteres Traditions-Geschäft.

Dieser Abschied fällt besonders schwer, denn es ist das Ende einer Ära. Die „WAZ“ berichtet von den Gründen für die baldige Schließung des Duisburger Ladens.

Duisburg: Traditions-Geschäft schließt

Seit 62 Jahren kleidet der Herrenausstatter „Holt“ seine Kunden ein. Hemden, Hosen, Socken und natürlich auch Anzüge konnten in dem Mode-Geschäft gekauft werden. Duisburger, aber auch Kunden von weiter weg, zählten zu den Generationen von Herren, die sich bei Holt eingekleidet haben – damit ist bald allerdings Schluss.

Bis zum 31. Januar wird es das Traditions-Geschäft am Sonnenwall noch geben, dann schließt es für immer. 1962 wurde der Herrenausstatter von Horst Holt gegründet und gehörte seinerzeit zu den großen Mode-Namen. „Wir wollten uns durch Qualität von der Konkurrenz absetzen. In Duisburg scheuen wir keinen Vergleich“, so Stefan Holt vor einigen Jahren gegenüber der „WAZ„. Die Kunden schätzten besonders die gute Beratung oder den Service des Traditions-Ladens sehr.

Ein Grund sei der Standort-Wechsel

Ein Grund für das Aus sei der Niedergang des Sonnenwall in Duisburg. 2019 wechselte Holt den Standort und zog von der Kuhstraße dorthin. „Wir hatten hier einen guten Kontakt, zum Beispiel zum Rosso Piccanto. Der eine oder andere, der dort draußen saß, ist später noch zu uns gekommen“, erzählt ein Mitarbeiter. Doch das Restaurant ist längst geschlossen und immer mehr Fachgeschäfte am Sonnenwall schließen. Dass Sohn Philipp Holt das Geschäft nicht übernehmen möchte und einen anderen beruflichen Weg wählt, sei früh klar gewesen.

Ende 2024 verkündete Holt seine Schließung und startete den Ausverkauf. Zahlreiche Stammkunden statteten dem Geschäft seitdem noch einen Besuch ab. Wie es mit den Mitarbeitern des Duisburger Herrenausstatters weitergeht sowie weitere Informationen findest du in diesem Artikel der „WAZ“.