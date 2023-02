Aldi in NRW: Ungewöhnliche Filiale geplant – Kunden müssen sich umstellen

So eine Aldi-Filiale hast du bestimmt noch nie gesehen. In Köln-Ehrenfeld in NRW macht noch in diesem Jahr ein neuer Standort auf, der seinesgleichen sucht.

Der besondere Markt kommt aber auch nicht nur mit Vorteilen für die Aldi-Kunden in NRW daher. Sie müssen sich dann klar umgewöhnen.

Aldi in NRW: Besondere Filiale kommt nach Köln

In dem Gebäude in Ehrenfeld war früher mal ein Matratzen Concord, seit etwa zwei Jahren steht das Ladenlokal am Ehrenfeldgürtel allerdings leer. Seitdem haben es Unbekannte mit Graffitis beschmiert. Demnächst soll Aldi Süd dort einziehen. Die Eröffnung ist für Spätsommer 2023 angesetzt. Doch vorher müssen im April noch die Arbeiten an den Innenräumen beginnen.

Was schon von außen festzustellen ist: Die neue Filiale wird ausgesprochen klein. „Knapp 500 Quadratmeter werden es sein“, erklärt der Leiter des Kölner Immobilien-Büros, Björn Just. Und die Größe wird sich auch im Sortiment widerspiegeln. „Der Fokus in der neuen Filiale liegt auf frischen Lebensmitteln sowie auf veganen, Fairtrade- und Bio-Produkten“, so der Lebensmittelhändler. Dazu kommt das Standardsortiment.

Kunden schauen in die Röhre

Allerdings gibt es für die Kunden nicht EINEN Parkplatz. Wer dort mit dem Auto einkaufen will, muss sich darauf einstellen. „Die Filiale liegt so zentral in Ehrenfeld, Pkw-Stellplätze werden nicht benötigt und sind auch nicht vorhanden.“ In Köln gibt es aktuell 55 Filialen und damit so viele wie in keiner anderen Stadt.

Wie das Unternehmen gegenüber „Express“ verrät, wird der nächste Standort am Grünen Weg zum „Quartierstreffpunkt ‚Grüne Höfe‘“ umgebaut. Das Gebäude soll komplett abgerissen und neu aufgebaut werden. Geplant ist eine 1.400 Quadratmeter große Verkaufsfläche mit begrüntem Dach und einer Tiefgarage mit über 180 Parkplätzen für Kunden. Das ist jedoch nicht alles. Es soll ein Mehrgenerationenprojekt werden mit mehr als 100 Wohnungen, einer Kita und einem Proberaum.