Angriff auf Aldi und Lidl! Müssen Kunden bald auf diesen neuen Markt ausweichen?

Aldi und Lidl gehören hierzulande zu den beliebtesten Einkaufsstätten. Neben einer großen Auswahl an preiswerten Lebensmitteln bieten die Discounter mittlerweile auch viele Bio- und vegane Produkte an, was den beiden Anbietern noch mehr Zulauf beschert. Doch nicht nur die Lebensmittel, auch die Non-Food-Abteilungen der beiden Supermarktketten erfreuen sich großer Beliebtheit. Von Kleidung über Möbel bis hin zu Küchenartikeln können Kunden sowohl in den Filialen als auch in den Online-Shops von Aldi und Lidl regelmäßig das eine oder andere Schnäppchen machen.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. In den letzten Jahren hat sich vor allem ein Anbieter weit nach oben katapultiert, vor dem sich die beiden Discounterketten warm anziehen müssen.

Aldi und Lidl: Konkurrenten auf dem Vormarsch

Aus dem kleinen niederländischen Discounter Action ist innerhalb weniger Jahre ein echter Milliardenkonzern geworden. Vor allem im Nonfood-Bereich sind die Niederländer auf der Überholspur. Inzwischen macht der Händler im Nonfood-Bereich mehr Umsatz als Lidl und wird damit zur Bedrohung für die großen Lebensmitteldiscounter, wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet. Der Discounter konnte im vergangenen Jahr seinen Nettoumsatz um 27,8 Prozent auf satte 11,3 Milliarden Euro steigern.

Der Nonfood-Bereich umfasst beispielsweise eine große Auswahl an Haushaltswaren, Dekoartikeln, Schreibwaren und vielem mehr – also auch die Dinge, die bei Aldi und Lidl zum kleinen Preis verkauft werden. Immer mehr Menschen weichen jedoch auf den niederländischen Konkurrenten Action aus.

Natürlich kann man hier nicht alles kaufen, es gibt keine Frischwaren und auch keine Kühltheke. Aber es gibt eine Auswahl an Süßigkeiten, Snacks und Softdrinks sowie Drogerieartikel wie Make-up oder Zahnpflegeprodukte. Nicht zuletzt, weil Action in den sozialen Medien so gehypt wird, greifen viele Kunden bei Nonfood-Artikeln zu dem Angebot des Konkurrenten von Aldi und Lidl.

Ausbau der Filialen

In der nächsten Zeit will Action weiter expandieren. Für die kommenden Jahre plant der Händler mindestens 1300 neue Filialen in Europa, wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet. Grund für die starke Expansion der vergangenen Jahre ist unter anderem die Inflation. „Wir stellen vielmehr fest, dass die Nachfrage nach Discountangeboten in den letzten Jahren zugenommen hat“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Mit dem großen Ausbau der Filialen setzt der Billiganbieter Aldi und Lidl im Nonfood-Bereich mächtig unter Druck.